Любляна Турий: Мой отец гордился, что жил в Одессе

Сентябрьскими днями в далёкой Америке, городе Хантингтон, проходил 12-й Oткрытый Чемпионат США по 100-клеточным шашкам, в котором принимала участие и заняла первое место одесская шашистка Виктория Мотричко.

Чемпионат устраивается уже 12-й год национальной Американской Федерацией шашек ИКАОНА. В организации чемпионата этого года активное участие приняла Любляна Турий – дочь прославленного в своё время спортсмена-шашиста Колмана Турия, который долгое время жил в Одессе, а последние годы жизни прожил именно в Хантингтоне.

Нашему корреспонденту удалось пообщаться с его дочерью.

Любляна, расскажите о своём отце.

Мой папа – Колман Турий родился в 1937 году во Владимире (СССР), куда его отца – моего дедушку — выслали из Одессы во времена Сталина. Вскоре после его рождения дед был вновь арестован и отправлен в лагеря, а бабушка с двумя детьми вернулась в Одессу. Однако началась война и им пришлось бежать от нацистской оккупации из Одессы на Урал. После войны семья воссоединилась, деда освободили из лагерей.

Как сложилась послевоенная жизнь семьи Турий?

Несмотря на голод и лишения в те трудные годы, сначала шахматы, а затем и шашки стали для моего отца радостью. Он вообще любил все интеллектуальные игры, но шашки занимали особое место и стали его главным увлечением на всю оставшуюся жизнь.

Папа после школы закончил сначала техникум измерительных приборов в Одессе и был послан по назначению в г.Тамбов, РСФСР. Отработав положенный срок, он поступил в Куйбышевский инженерно-строительный институт. После окончания института работал в Уфе. Всё это время он продолжал заниматься шашками и показывал хорошие результаты.

В 1961 году он выполнил норматив мастера спорта СССР, став чемпионом Российской Федерации по международным шашкам. Несмотря на большие успехи, ему не довелось профессионально заниматься шашками.

Фото из архива Александра МАЛЮТЫ

По просьбе матери он вернулся в Одессу, где вскоре обзавёлся собственной семьей, которую нужно было содержать. Работа в областном строительном тресте «Одессельстрой» требовала постоянных разъездов по области и в столицы — на спорт времени почти не оставалось. Тем не менее, он старался выступать на соревнованиях как можно чаще, хотя бы пару раз в год.

Известно, что Ваш отец руководил шашечной секцией в Одесском отделении спортивного клуба «Буревестник»…

Совершенно верно, в этом спортклубе он тренировал молодых спортсменов, многие из которых впоследствии сами стали мастерами спорта СССР, принимал участие в организации соревнований и сборов для спортсменов на территории Одессы и области.

Фото из архива Александра Малюты

В какой-то момент жизни его хобби стали эндшпильные позиции..

Да, тщательную работу по проверке нескольких вариантов отцу приходилось выполнять вручную в докомпьютерную эпоху. Он не расставался с небольшой магнитной доской и блокнотом, всё свободное время тратил на проверку и исправление очередной эндшпильной головоломки.

Набравшись опыта, он начал отправлять свои работы на конкурсы, где со временем они стали получать награды. Это увлечение захватило его полностью. Это была утомительная работа, полная как разочарований, когда после нескольких недель тестирования и шлифовки он вдруг находил побочное решение, или узнавал, что та же идея уже была разыграна кем-то другим, так и огромной радости, когда головоломка оказывалась успешной!

В 1992 году Ваша семья иммигрировала из Одессы в США, что стало причиной иммиграции?

В первую очередь, как и многих других евреев, уехавших в то же время, заставил антисемитизм, который тогда господствовал в СССР. У меня не было возможности получить золотую медаль в школе, мне бесстыдно занижали оценки. После окончания института, несмотря на «красный» диплом, который я всё же защитила, в аспирантуре было отказано. К тому же, на тот момент у меня уже родилась дочь, и отсутствие продуктов, в первую очередь, детского питания, просто пугалo. К слову сказать, в Америке мне в конце концов удалось заняться научно-исследовательской работой, и моя дочь получила прекрасное образование в одной из лучших художественных школ страны. Но решение, безусловно, было нелёгким, в первую очередь, для моих родителей, у которых уже была более-менее сложившаяcя карьера, и им в чужой стране пришлось всё начинать заново. У меня же в Одессе остались мои хорошие друзья молодости, и я с большинством из них продолжаю поддерживать связи.

Любляна, Вашему отцу ведь было уже немало лет, однако он сумел не только приспособиться к совершенно новым жизненным условиям, но и достичь определённых успехов.

Да, Вы правы, несмотря на свой солидный возраст (ему было 55, когда мы оказались в США), мой отец сумел отшлифовать английский язык, переквалифицироваться, и благодаря своему упорству и усилиям нашёл профессиональную инженерную работу.

Как только появилась возможность, он начал принимать участие в ежегодных американских чемпионатах, и в 2004 году стал чемпионом США. Поддерживая развитие шашечного спорта в Америке, он активно участвовал в работе Американской федерации стоклеточных шашек, а в 2007 году был избран вице-президентом нового правления. После выхода на пенсию в 2007 году он планировал продолжить работу по развитию шашек в США, мечтал создать секции по обучению молодёжи и издавать ежемесячный шашечный журнал.

Многое eму удалось: в 2008 году вышла его книга, посвящённая шашечным эндшпилям — «Путешествие в эндшпиль», содержащая более 100 его композиций. Кстати, книга печаталась в Одессе.

Как я понимаю, именно в те годы и появилась идея проведения Открытого американского чемпионата по шашкам.

Да, по инициативе отца и его ученика и друга Александра Рудницкого (тоже бывший одессит), был проведён первый в истории США открытый чемпионат («US Open»), который впоследствии стал регулярным. Мы и сейчас верим, что дух Колмана стоит за всеми нашими усилиями по проведению соревнований, что oн незримо присутствует среди участников, судей и зрителей, чтобы любоваться красотой своей любимой игры и поздравлять победителей — как только он умел радоваться победам других! В этом году вообще получилось интересно. Из-за проблем с транспортом, к нам в последнюю минуту недоехало пару человек, и к моменту начала турнира нас было 21. А я заранее заказала медали на 22-х человек. Вот я и решила, что невидимый игрок № 22 это как раз будет отец, учитывая что 22 был его, как он считал, любимый счастливый номер (он родился 22 августа и жил в Одессе по адресу Арт’ма 22, кв. 22), и медаль с номером 22 достанется ему…

Колман сыграл ещё в нескольких американских и международных турнирах, стал победителем открытого турнира в Кюрасао в 2007 году.

Он был полон энергии и планировал сделать больше для шашек в США, но коварная болезнь унесла его от нас.

А как сложилась Ваша судьба, в частности, шашечная, ведь Вы тоже вместе с нашей Викторией принимали участие в соревнованиях?

Отец привил мне любовь к шашкам. Я была вице-чемпионкой мира по чекерс среди женщин и чемпионкой Pan-American по стоклеточным шашкам. Я — международный арбитр и международный мастер по стоклеточным шашкам.

Я играю, в основном дома, на компьютере по вечерам. Как и папе, основная работа не позволяет мне участвовать во многих соревнованиях. Отпуск ограниченный, да и надо и на семью, и на домашние дела время оставлять. Это, кстати, причина того, почему большинство моих подруг после замужества и окончания учёбы бросали шашки — на нас, женщинах, больше всякиx нагрузок и поехать на неделю-две на турнир далеко не все могут себе позволить. Тем не менее, хотелось бы, конечно, продолжать папино дело и что-то сделать для шашек, как внутри страны, так и за её пределами.

Например, я была в прошлом году председателем Технического комитета ФМЖД (Всемирной шашечной организации), где мне вместе с моими коллегами из других стран удалось подготовить и привести к исполнению несколько изменений шашечного кодекса, которые, надеюсь, исправят в лучшую сторону существующие положения, многие из которых устарели. Тут, кстати, ещё и «женский» вопрос. К сожалению, как это не звучит дико в ХХI веке, «женские» шашки на американском континенте вообще никак не приветствуются, не развиваются и даже не афишируются. Многие годы я была единственной женщиной, принимающей участие в «мужских» континентальных чемпионатах.

При моей активной агитации в 2018 г. прошёл первый континентальный чемпионат среди женщин. Сейчас их прошло уже 3, появились другие шашистки как у нас, так и в других странах Северной и Южной Америки, что очень радует. По моей инициативе, на предыдущей Генеральной Ассамблее ФМЖД было принято решение о создании женского комитета при ФМЖД, над уставом этого комитета я и хочу в ближайшее время поработать вместе с другими, кому этот вопрос не безразличен. Надеюсь, что мои усилия приведут к позитивным изменениям, и таким образом, я, как и папa, оставлю какие-то положительные следы после себя в шашках.

А на этом турнире я не удержалась от соблазна сыграть, собственно, из-за приезда Виктории Мотричко, хотя во всех предыдущих турнирах чётко следовала инструкциям отца, что судья не может одновременно быть игроком. Хотелось, чтобы было побольше женщин. Четверо девушек на которых я рассчитывала, не доехали, и тогда я приняла решение сыграть самой. Как показала практика, решение было ошибочным. Отвечать за логистику турнира, благосостояние наших гостей, помогать судейской коллегии, в перерывах бегать на работу и при этом ещё пытаться играть — это уже, как у вас говорят, «занадто». Первую половину турнира я проигрывала всё подряд, попадаясь на несложные удары или не справлялась с контролем времени. Немного набравшись сил во второй половине, я пошла наверх, и могла бы закончить вполне прилично с результатом «+1», но тут вмешался трагикомичный случай. В последнем туре один из зрителей турнира, увидев, что я делаю неправильный ход, стал громко давать мне советы. У меня была на тот момент практически выигранная позиция (даже с учётом моей ошибки), но в сложившейся обстановке, судьи приняли решение нашу партию аннулировать, что в принципе было правильным решением.

Тем не менее, всё равно было приятно постоять рядом с Викой на пьедестале почёта — в первый и, возможно, последний раз в жизни, так что, конечно, в памяти останется. Теперь вот мечтаю как-нибудь всё же сыграть в каком-либо турнире, где у меня не будет никаких обязанностей и обязательств — просто для себя, чтобы получить удовольствие и насладиться любимой игрой вне зависимости от своего результата.

Как давно Вы были в Одессе? Поддерживаете ли с кем-то из одесситов связь?

После отъезда, я была в Одессе 2 раза. Это было примерно как «10 лет спустя» и «20 лет спустя» в 2002 и 2011 г. Первый раз поехала с дочкой на 3 недели, показать ей, в каком красивом городе она родилась и провела первый год своей жизни. Она там быстро стала понимать и говорить на русском и по-украински. В следующий раз это было после моего участия в женском чемпионате мира, который проходил в городе Ривне. Чемпионат длился почти 3 недели, продлевать отпуск дальше я уже не могла, но мне удалось всё же урвать один день, чтобы сев на ночной поезд на Одессу (кстати, вместе с Викторией Мотричко с которой мы тогда в первый раз встретились), и вечером следующего дня на «Черноморце» отбыть в Киев, откуда я уже улетала домой. День получился очень насыщенный: удалось встретиться с родными и друзьями, посетить кладбище, где похоронены дедушки и бабушка, прогуляться по знакомым местам, где жила, училась. Когда видишь город в такие большие промежутки времени, сразу видно, как всё меняется, но при этом я смогла всё же узнать и «свою Одессу». Визит «30 лет спустя», к сожалению, затянулся: сначала пандемия, потом война… Тем не менее, надеюсь, что когда воцарит мир, я обязательно приеду опять, соберу всех друзей, которых сейчас разбросало по всему миру, а моя дочь — по профессии архитектор и горячая патриотка Украины — мечтает принять участие в проектах по восстановлению зданий, разрушенных войной.

Что Вы думаете о происходящем полномасштабном вторжении России в Украину?

Ну, у вас же нецензурно выражаться не разрешается? А если серьёзно, я думаю, что опубликованный ранее Вами мой «вокальный дуэт» с Викторией под аккомпанемент мамы чётко передаёт отношение нашей семьи к этой преступно развязанной против Украины войне.

Я хочу напоследок сказать, что несмотря на физическое расстояние, наши сердца и мысли с вами. Если бы папа был жив, я представляю, каким волнением и болью была бы для него эта война и разрушения в его родном городе, историю которого он знал назубок и мог говорить часами. В этой связи, мне очень приятно отметить, что специальный приз, учреждённый нашей семьёй, который ежегодно вручается на всех US Open за лучший эндшпиль в турнирe, в этом году также достался Виктории за одну из её партий, а значит — и Одессе. Сил и стойкости одесситам, слава Украине!

Николай Токаренко, Одесса

Фото любезно предоставлены редакции Одесса News Любляной Турий, видео — Викторией Мотричко.