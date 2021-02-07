20-летний отморозок, сбивший двоих детей в центре Одессы, арестован, ему грозит до 8 лет

Полицией задержан в процессуальном порядке водитель, который сбил на пешеходном переходе двух детей на углу улиц Разумовской и Мясоедовской в Одессе.

Как сообщает Отдел полиции №1 Одесского районного управления полиции, предварительно установлено, что 20-летний житель Одессы несколько дней назад взял у своего товарища машину, не имея даже водительского удостоверения, а а день совершения ДТП сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушив правила дорожного движения, молодчик проехал на углу улиц Разумовской и Мясоедовской на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с микроавтобусом. От удара легковушку отбросило на детей, которые пересекали дорогу по пешеходному переходу.

Врачи диагностировали у малышей черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга и ушибы. Девочка находится в коме.

Мэр Одессы Геннадий Труханов на своей странице в Facebook написал, что «со своей стороны город предоставляет семье всю необходимую помощь и поддержку».

Комментируя ДТП, Труханов назвал его очередным громким сигналом о том, что «вопрос передвижения по городу стоит не просто остро. Здесь нужны жёсткие меры и решения, в частности, со стороны правоохранительных органов. Иначе подобные ситуации будут повторяться вновь и вновь, а масштабы их могут быть и вовсе непредсказуемыми».

Полиция сообщает, что по факту ДТП начато производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

«В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Фигуранта задержали, ему грозит лишение свободы на срок от трёх до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трёх лет или без такового.

В ходе следствия будет дана правовая оценка и действиям владельца автомобиля.



Как сообщала Одесса News, 5 января на перекрёстке улиц Разумовской и Мясоедовской в Одессе в результате ДТП погибло 2 человека, 6 травмированы.

Фото и видео: Отдел полиции №1 Одесского районного управления полиции

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