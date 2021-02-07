8 февраля многих одесситов ожидает очередное отключение света

8 февраля в связи с проведением запланированных и аварийных работ многим абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|1-й переулок Китобойный: 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14/16, 16, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 26-А, 26-В, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 38а, 42, 42а, 361
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|1-й пер. Обильный: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/2, 15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|1-й пер. Юннатов: 1, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 9А, 10, 10а, 12, 12/1, 12б, 12б2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|1-й пер.Александра Невского: 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 8
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|1-я Степовая (Кордонная): 1, 2, 2а, 4, 5, 7, 7а, 8, 9, 9Б, 10, 10А, 11, 11А, 11Б, 13, 13А, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 19Б, 19В, 20, 21, 21А, 21Б, 21В, 21Г, 21д, 21Е, 23, 23Б, 23В, 24, 24А, 28, 30, 32, 34-34а, 36, 38, 40а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|1-й пер.Шишкина: 1, 2, 3, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|1-й Академический: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 10, 10а, 21б, 1012
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|1-й Равенства: 1, 2, 3, 4, 4а, 6, 8, 86, 98, 106, 197
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|2-я Пригородная: 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|2-й пер. Шишкина: 1, 2А, 2Б, 2, 3, 4, 4а, 5, 8, 9, 9а, 9б, 10, 10а, 11, 11-А, 12, 12а, 12б, 13, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|2-й Академический: 2, 4/а, 5, 6
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|2-й Костанди: 2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|2-й Равенства: 1, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|2-й Украинский: 3, 4, 5, 6
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|2-й пер. Китобойный: 1, 3, 4, 5а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 12А, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 17б, 18, 18а, 20, 20А, 22, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|2-й пер. Александра Невского: 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|3-й Костанди: 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 8/3
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|3-й Украинский: 1а, 1б, 1в, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|3-й пер. Александра Невского: 2, 3, 3а, 5, 7, 7А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|3-й пер.Шишкина: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 10А, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 18, 20
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|4-я Пригородная: 58а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|4-я Пригородная: 4, 10, 16, 56
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|4-й пер. Александра Невского: 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 7, 7а, 7-г
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|4-я Пригородная (Кондренко): 58, 61
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|4-я Пригородная: 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 10, 12, 12а, 12Б, 12В, 13, 14, 15- 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23А, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|Академическая: 1/16, 5, 14/3, 24, 24А, 29, 30А, 34В, 36, 37, 39/2, 47, 47а, 48В, 52А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Амундсена: 8, 8/1, 8а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Артезианская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20А, 22
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Архитектурная: 10, 12, 14, 14а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Ахматовой: 6, 15, 17/19, 19, 19/2, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28/2, 30, 32, 32а, 32Б/1, 34, 34а, 34Б, 36, 38, 40
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Бадаева: 74, 78а, 78г, 80, 82, 84, 86, 86а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Байдукова: 1, 2, 2а, 3, 3А, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Баштанная: 2а, 2, 4, 4А, 5, 5/5, 6, 6/3, 6/4, 6/6, 8/10, 8/10-34, 8-10/33, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 16, 27, 41, 91, 92, 93, 112, 212, 420
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Бугаёвская: 46, 48, 50, 50/40, 52, 54
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Строительная улица: 1, 1А, 3, 3а, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Строительный переулок, 4
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Белякова: 2, 2А, 4, 21, 22
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Вазова Ивана (Флотская): 6-Б, 7, 21
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Вертелецкого: 7-Б, 13
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Вронского: 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61А, 63, 63а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|Вронського: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-9, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 31/1, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 43б, 44, 44/1, 44А, 45, 45А, 45В, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 53
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|Генерала Петрова мал: 9, 9/2, 11, 11/2
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Гранатная: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 8-а, 9, 10, 11, 12, 12А, 12-Б, 13, 14, 16, 16а, 16Б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|Гранатная: 17, 18, 19, 20, 20Б, 21, 23, 24, 24А, 25
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|Гранатный пер.: 2, 3, 4, 5, 6, 6-А, 8/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|Дальницкая: 1, 2, 3, 5
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|Дача Ковалевского, 142, 9-я Линия: 1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Дача Ковалевского: 1, 1б, 2, 2/14, 2/3, 3
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Дмитрия Донского: 1, 1а, 1-А, 1-а/1, 1б, 2, 2/1, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/1А, 2/2, 2/20, 2/3, 2/33, 2/35, 2/42, 2/53, 2/55, 2/6, 2/7, 2/8, 2/947, 2/а19, 2а, 2А/17, 2а/22, 2а/26, 2А/28, 2а/31, 2а/32, 2А/35, 2а/7, 2а1, 2А10, 2а12, 2А15, 2А18, 2а23, 2а25, 2а27, 2а29, 2а30, 2а34, 2а36, 2а37, 2а38, 2а40, 2А41, 2а43, 2а45, 2а5, 2а6, 2А8, 2А9, 2б, 3а, 3А1, 3б, 4, 5В, 6, 8, 9, 9/7, 9А, 9В, 9Д, 9Е, 9Ж, 10, 11, 11/2, 11/21, 11/6, 11/Д, 11А, 11Б, 11В-1, 11Г, 12, 13, 15, 15/1, 15а/15б, 16, 16/18, 17, 17/17, 17а, 19, 20, 21, 21/3, 22, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 39, 39/1, 41, 41а, 43, 45, 45а, 94, 95, 111, 112, 113, 2552, 2848, 27492
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Достоевского: 1, 2, 2-В, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9А, 9в2, 10, 11, 11а, 11-Б, 12, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 21, 25
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Золотой берег: 4А, 5, 5А, 6, 6А, 8, 8А, 9, 9/, 9/10, 9/14, 9/4, 9/5, 9/7, 9/8, 9А, 9А5, 10, 10а, 12, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21/1, 21А, 21Б, 22, 24/26, 25, 25А, 28, 29, 30, 30/1, 30/10, 30/11, 30/2, 30/7, 30/8, 30Б, 31, 33, 35, 35а, 35б, 37, 96
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Арбузная: 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 11б, 12, 12а, 14, 16, 18
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Цветочная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12А, 12Б, 13, 13А, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|Китобойная: 18, 18а, 19, 19/2, 19/3, 20, 20А, 20Б, 20-В, 20-Д, 21, 21/1, 21/3, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31б, 32, 32/1, 33/1-А, 33а, 34, 34А, 34Б, 35, 36, 36 а, 36в, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 47А, 48, 70, 74, 92, 413, 472
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Китобойная: 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6/2, 7/1, 7/а, 8, 8а, 8б, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 15/1а, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 19/2, 19/3, 20, 20А, 20Б, 20-В, 20-Д, 21, 21/1, 21/3, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31б, 32, 32/1, 33/1-А, 33а, 34, 34А, 34Б, 35, 36, 36 а, 36в, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 47А, 48, 70, 74, 92, 413, 472
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Кондренко: 1а, 11, 13, 19А, 50/2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|Кондренко: 60, 60/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|Кордонная: 3А, 4, 9б, 12, 14, 16А, 17, 17/2, 19, 19Г, 22А, 23А, 26, 30, 35А, 38, 38а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|Кордонный пер.-малин: 1, 3, 5, 7А, 7В, 9, 11, 13, 15, 15А, 19, 29, 35
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|Корнюшина: 2, 4, 6, 8а, 8Б, 8в, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|Костанди: 14/21, 21, 24, 25, 26, 27А, 28, 28А, 29, 31, 32, 32А, 32Б, 34, 34/Б-1, 34А, 34б, 34В, 36, 38, 38Б, 38В, 39, 40, 40А, 40Б, 40в, 41, 42, 43, 44, 45/2, 45А, 47, 48, 48/2, 48а, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 56, 56А*, 57, 58, 60, 61, 62А, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 75Б, 75в, 77, 77А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Крымская: 1, 3, 31
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Крымский пер.: 1А, 1б, 2, 3, 3б, 3в, 4, 5, 5а, 5Б, 5-б, 6а, 6-А, 7, 8, 10, 12, 13, 13а, 14, 16, 20, 22
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Куприна: 7/9, 7а, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 13-А, 13-Б, 13В, 14, 14/2, 14/4, 14а, 14уч, 15, 16а, 16Б, 17, 18, 18а, 19, 19а, 19-А/1, 20, 20А, 21, 21/23, 21а, 23, 25, 26, 27, 27б, 28, 28а, 28-Б, 28-В, 29а, 30, 30-В, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 34а/1, 34в, 35, 35а, 36а, 37, 37а, 37б, 37В, 37е, 38, 39, 39/1, 39/5, 39а, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 43б, 44, 45, 45а, 46, 46а, 47, 48, 48а, 48б, 48в, 48д, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 54, 54б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Куприна 7/9,уч1а,2а,5а: 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Леваневского — киев: 3/2, 5, 7, 7-9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Леваневского — прим: 7А, 11
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Леваневского пер.-Прим.р-н: 2, 2а, 11
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Леваневского пер.Киевский: 1, 3/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Левкоева: 7, 7а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Левитана: 19/3, 19/4, 19/5
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Лиственная: 1а, 1б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12, 13
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Львовская: 50, 52, 54, 54/2, 56, 58
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Львовский пер.: 1, 3, 3/1, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 10Б, 10В, 15, 16, 76
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Лядова: 1а, 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 7, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Малиновского Маршала: 132, 132а, 133, 133А, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 145б, 146, 148, 150, 152
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|Малиновского Маршала: 79, 81А, 81Д, 83, 85, 85а, 87, 89, 91, 91А, 91-А, 93, 95, 97, 99, 100, 101, 103, 105, 107, 109, 109А, 111, 112, 112а, 113, 114, 114А, 115, 115А, 115А/1, 115А/2, 116, 116А, 117, 117а, 118, 119А, 120, 120А, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 128А, 129, 130, 131
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|Малиновского Маршала: 96, 96А, 98, 102, 104, 106, 108, 108А, 110
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|Маршала Бабаджаняна: 30, 32, 34, 36А, 38, 40
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|Маршала Бабаджаняна: 42, 44, 44А, 44Б, 46, 48, 50, 52, 54
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|Металлистов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12а, 13, 14, 15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Мирная: 1, 1а, 2, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 23, 25, 27, 29
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Михайловская улица: 17
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|Молокова: 1, 2, 4, 6, 6Б, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Минская: 7, 7а, 7б, 8, 8А, 9, 9А, 9в, 10, 11, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 28б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|Немировича — Данченко: 10, 11, 16
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Новоукраинский: 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Обильная: 1, 1/, 1/3, 1/5, 1-3, 1а, 2, 3Б, 3, 3/1, 4, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 7, 9, 9а, 9б, 9г, 10, 11, 11/5, 11а, 11в, 11г, 12, 12а, 13, 13а, 13Б, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30, 30б, 35, 35а, 35Б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Окружная: 17Б, 17в, 17Г, 17, 17/18, 17/6, 19, 19в, 21, 23, 25, 26, 26/2, 27, 28, 29, 29/1, 29/4, 29/5, 29/6, 29/8, 30, 32, 32/12, 32а, 32Г, 33, 33А, 33-а, 33Б, 33з/д, 34/1, 34/4, 34/6, 36, 36а, 38, 38/1, 38/2, 38/2а, 38/3, 38А, 40, 40а, 40Б, 40-В/2, 40Д, 42, 42а, 42б, 178а, 321
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Александра Невского: 1а, 1, 3, 3а, 5, 5а, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20-Б, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/5-А, 21/6, 21/7, 21/8, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 27А, 27Б, 28, 28а, 28б, 29, 30, 31, 31а, 31а2, 32, 32а, 33, 33а, 34, 34а, 34Б, 38, 39а, 40
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Александра Невского: 1а, 1, 3, 3а, 5, 5а, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20-Б, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/5-А, 21/6, 21/7, 21/8, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27Б, 28, 28а, 28б, 29, 30, 31, 31а, 31а2, 32, 32а, 33, 33а, 34, 34а, 34Б, 38, 39а, 40
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Педагогическая: 21
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Планетная: 38А, 38Б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Планетная: 1, 3, 4, 6, 6а, 8а, 8Б, 9, 9а, 10, 10а, 10В, 10г, 11, 12, 12а, 12-Б, 12-В, 16, 17, 17А, 17-В, 18, 19, 19А, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/30, 29, 30, 31, 31а, 38, 38А, 38Б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Радио улица: 1А, 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Рыбальская: 1, 3, 3/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Равенства: 1, 1А, 2, 2А, 3, 3а, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 40А, 42, 42а, 44, 46, 46А, 48, 84
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Собинова: 15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Спартаковская: 30, 32, 32а, 34, 34а, 36, 36А, 38, 38А, 38-Б, 40, 40а, 42, 42а, 44, 44А, 46, 46/2, 46А, 46б, 48, 49А, 53, 53А, 55, 55А, 57, 59, 61, 63
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|Спартаковская: 18, 18а, 20, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 26, 26а, 28а, 37, 39, 41, 43, 43А, 45, 47-49, 49, 51
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|Спартаковская: 6, 12, 12а, 12б, 14, 14б, 16, 23, 25, 25Б, 25в, 25г, 27, 29, 31, 33, 35
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|Степовая улица: 17, 17В, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 42/15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|Сумская: 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/2, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 69/1, 69/2, 69а, 69б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Спутников улица: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22а
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Сельская: 7, 7А, 9, 9-А, 11, 13, 13А, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 30, 30А, 32, 34
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|Т.Тэсс: 60А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|Тимирязева: 72, 72/А, 72Б, 84в
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Тульская: 1, 2, 3, 3а, 3А/1, 3а3, 3б, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18/1, 18/3, 19, 20, 21/3, 21А, 22, 23-Б, 23, 24, 25, 26, 26-А, 27, 27/4, 27а, 28, 29, 29/2, 30А, 31, 31/1, 32, 33, 33/3, 35, 36, 36-Б, 36В, 37, 37/1, 37/Б, 37Б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 71, 141, 204, 211, 222, 223, 233, 234, 241, 242, 243, 262, 263, 264, 281, 282, 294, 311, 313, 332
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Туристская: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|Туристская: 8, 8Б, 8В, 10, 10А, 11, 12, 12А, 12-А, 13, 13а, 14А, 15, 15А, 16, 16а, 17, 17А, 17Б, 18, 19
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|Туристский пер.: 2, 2а, 4, 4А, 5, 5а, 9, 10, 11, 12, 12Б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|Фестивальный: 1А, 2, 3, 4, 11, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Флотский: 2а, 3, 3а, 4а, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19, 19а, 21, 23
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Флотская: 4, 4А, 6/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Фонтанская дорога-киев: 165/7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Фонтанская дорога-киев: 129
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Харьковская: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12.12-А, 12а, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16/1, 16а, 18, 20
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Черниговская: 3-А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Черниговская: 1, 1б, 2, 2а, 3, 3-А, 3Б, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7Б, 8, 8,8-А, 8а, 9, 9А, 9а1, 9б, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 13А, 13Б, 14, 14а, 16А, 17, 17/, 17/1, 17/9, 18, 18а, 20, 23а, 23Б, 23Г, 24
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Черниговский пер.: 1А, 2Б, 3, 3а, 4, 4а, 5а, 5-А/1, 6а, 8
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Черниговский пер.: 2Б, 3, 3а, 4, 4а, 5а, 5-А/1, 6а, 8
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Шишкина: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 5а1, 5б, 5в, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15/1, 15/17, 15/17уч5, 15-174, 15-176, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 19/2, 19/83, 19А, 20, 21, 21а, 21а1, 21б, 21в, 21в2, 22, 24, 24А, 26, 28, 28а, 28б, 30а, 32а, 34, 34б, 36А, 38а, 39, 40а, 40Б, 41, 41а, 42а, 44а, 52, 73, 202, 211
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Щорса: 8, 10, 10А, 12, 12А, 12Б, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 40, 42
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|Юннатов: 1а, 1Б, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4А, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 12а, 14, 15, 1330
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|Ёлочная: 5/17, 5/2, 5/3, 36, 38, 38а, 42, 42/2, 44, 44а, 44Б, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 58В
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|пер. Безымянный: 2, 2а, 4, 6, 6А, 8, 9, 9а, 9в, 10, 10Б, 11, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|пер. Белякова: 1, 2, 2/10, 2/3, 2/4, 2/8, 2/9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|пер. Дмитрия Донского: 2А, 3, 3б, 6, 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|пер. Достоевского: 1, 2, 4, 8, 9, 9-Б, 9Б.9-Б3, 9Б/1, 9Б\3, 9б2, 9в, 10а, 11, 11б, 11в, 12, 12а, 12Б, 12в, 13, 13в, 14, 14а, 14в
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|пер. Кордонный-прим: 101
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|пер. Молокова: 1А, 1Б, 1г, 1, 2, 2б, 3, 3б, 4, 4А, 5, 6, 6/2, 6/4, 6/А4, 6б, 6В, 6Г, 7, 8, 8а, 8б, 9/11, 10, 11, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|пер.Ипподромный: 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|пер.Малиновский (Кордонный): 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|19:00
8 фев.
|пер.Мичманский: 2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|пер.Славы: 7, 8, 8А, 9, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.
|пер.Славы: 1, 1/1, 2, 2А, 3, 4, 4/37, 4-37, 5, 5/2, 5Б, 5В, 6, 7, 8, 8А, 9, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 фев.
|17:00
8 фев.