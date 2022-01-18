Арестович сбежал с корабля Зеленского

Алексей Арестович уволился с должности внештатного советника главы Офиса Президента, а также с должности спикера делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе.

Об этом он сообщил «4 каналу».

Арестович сказал, что уволился по собственному желанию по «личным причинам». Поэтому на следующей встрече ТКГ его уже не будет.

Накануне Арестович в программе «Романенко. Беседы», вышедшей 14 января, обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении обещаний и раскритиковал власть.

По его мнению, Зеленский, придя к власти, нарушил базовые предвыборные обещания. Арестович добавил, что нынешняя власть слишком «забюрократизировалась».

«В кого мы превратились? Бюрократия, справка, протокол. Большего удара себе по яйцам нельзя было нанести. Это же худшее, что с нами можно было сделать, – «забюрократиться». Мы должны были быть весёлыми, драйвовыми ребятами, которые за народ, отомстят олигархам, реформируют страну и создадут скачок для следующего скачка. Где это всё?» – заявил Арестович.

На своей странице в Facebook Арестович написал: «Чем нас пытаются пугать — ложь, а то, чего следовало бы опасаться — прячут за ложью».

Кстати. Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса Президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны с 1 декабря 2020 года. С 28 октября 2020 года Арестович был спикером делегации Украины в ТКГ по Донбассу.

Как сообщала Одесса News, Алексей Арестович в октябре 2021 года попал в громкий скандал, заявив в программе «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом», что «Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в каком-то ближайшем обозримом будущем».

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