Зеленский: Общины, принимающие беженцев, получат компенсацию на услуги ЖКХ

Бюджеты местных общин, принимающих внутренне перемещённых украинцев из пострадавших от боевых действий районов, получат компенсацию из государственного бюджета на оплату коммунальных услуг при размещении людей.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении.

«Для поддержки тех украинских общин, которые принимают наших переселенцев из районов боевых действий, правительство приняло решение о компенсации местным бюджетам на оплату коммунальных услуг при размещении людей», – сказал Глава государства.

По предварительной оценке, общины минимум десяти областей Украины получат средства от центральной власти, чтобы перемещённые лица были обеспечены всем необходимым, — отметил Президент.

Кроме того, по словам Владимира Зеленского, Кабинет Министров Украины разработал инструменты для стабилизации цен на топливо.

«На бензин, дизель. Это делается не только в контексте посевной кампании, которую нужно начинать, как всегда, очень быстро, срочно, но и из расчёта на нужды всех наших граждан Украины. Чтобы не было дефицита горючего в стране, чтобы цены были стабильными», – подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что парламент должен безотлагательно поддержать это решение голосованием.

«Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук уже занимается организацией соответствующего заседания», – добавил Владимир Зеленский.

Одесса News размещало видеообращение Зеленского, в котором он отмечает, что «сегодня каждый приносит Украине славу на своём месте».

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