Задержанные на коррупции чиновники Одесского горсовета уже на свободе

Задержанных 26 июля главу департамента муниципальной безопасности Виктора Кузнецова и его зама Юрия Савченко, подозреваемых в злоупотреблении властью и служебном подлоге по предварительному сговору, освободили — за каждого из них заплачен залог в размере 2,3 млн грн.

Об этом сообщила «Думская«.

«Мы уже дома. Деньги на залог собрали друзья», – рассказал изданию Виктор Кузнецов.

Одесса News информировала, что оба чиновника в марте 2022 года якобы завысили стоимость закупок бронежилетов и элементов военного обмундирования, чем нанесли государству урон на 3,9 млн грн. Правоохранители провели 12 обысков в служебных помещениях департамента горсовета и в домах его руководителей, изъяли деньги, мобильные телефоны, компьютерную технику.

Коррупционеры за 5,6 млн грн купили почти 21 тонну бронеплит у фирмы «ЕВЕРЛАСТ». Это одесское предприятие, которое с 2002 года производит прицепы и полуприцепы. Среди её клиентов — «Укрпошта», «Укрнафта», WOG, OKKO и другие крупные компании. Также речь идёт о закупке партий кепок для военных по 300 грн и берцев по 800 грн. Следствие считает, что муниципалы переплатили и за эти товары.

По информации «Думской» департамент закупил 100 кепок за 24 тысячи гривен и 300 пар ботинок за 519 тыс. грн у ФЛП Спицына О.В. Данных об этом предпринимателе обнаружить не удалось.

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