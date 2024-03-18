В Одессе разоблачена преступная группа, организовавшая сеть подпольных казино

В Одессе правоохранители сообщили о подозрении организатору и трём участникам преступной группы по факту организации и функционирования проведения азартных игр в сети Интернет.

По данным Одесской облпрокуратуры, в ноябре 2023 года одесситка организовала и руководила незаконным игорным бизнесом. Женщина арендовала ряд помещений в Одессе, обустроила их и установила компьютеры с соответствующим программным обеспечением. К противоправной деятельности она привлекла трёх знакомых, выполнявших функции администраторов игорного зала.

Отмечается, что сама она координировала действия подчинённых, собирала вырученные за азартные игры деньги и обеспечивала финансирование преступной деятельности группы.

«Попасть в подпольные «интернет-казино» игроки могли исключительно по телефонному звонку с разрешения администратора. Придя в заранее оговорённый день, посетители платили администратору денежные средства, после чего им выдавали пароль для игры. В целях конспирации незаконного бизнеса помещения игорных заведений были обустроены камерами видеонаблюдения, а для координации своих действий сообщники поддерживали связь через специально приобретённые «администраторские» мобильные телефоны», — говорится в сообщении.

Во время санкционированных обысков в игорных залах и местах жительства подозреваемых изъято более 70 единиц компьютерной техники – ноутбуки, мониторы, системные блоки, серверы, мобильные телефоны, черновые записи, наличные деньги и банковские карты.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 3 млн гривен.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении организатора игорных заведений и 7 администраторов по факту незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр.

Фото: Одесская облпрокуратура

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