В Одесской области созданы окружные прокуратуры

В соответствии с требованиями Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры» от 19.09.2019 №113-их, Закона Украины «О прокуратуре» от 14.10.2014 №1697-VII, приказом Генерального прокурора от 17.02.2021 №39 утверждён перечень и территориальную юрисдикцию окружных прокуратур, в том числе в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-службы Одесской областной прокуратуры.

«Днём начала работы окружных прокуратур приказом Генерального прокурора от 17.02.2021 №40 определено 15 марта 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории Одесской области создано 14 окружных прокуратур:

Киевская окружная прокуратура города Одессы (с местом расположения в городе Одессе). Руководитель — Радолов Андрей Константинович

прокуратура города Одессы (с местом расположения в городе Одессе). Руководитель — Радолов Андрей Константинович Малиновская окружная прокуратура города Одессы (с местом расположения в городе Одессе.) Руководитель — Стоев Андрей Яковлевич

прокуратура города Одессы (с местом расположения в городе Одессе.) Руководитель — Стоев Андрей Яковлевич Приморская окружная прокуратура города Одессы (с местом расположения в городе Одессе). Руководитель — Царелунга Константин Петрович

прокуратура города Одессы (с местом расположения в городе Одессе). Руководитель — Царелунга Константин Петрович Суворовская окружная прокуратура города Одессы (с местом расположения в городе Одессе). Руководитель — Индиченко Борис Борисович

прокуратура города Одессы (с местом расположения в городе Одессе). Руководитель — Индиченко Борис Борисович Березовская окружная прокуратура (с местом расположения в городе Березовке). Руководитель — Арсенюк Александр Витальевич

прокуратура (с местом расположения в городе Березовке). Руководитель — Арсенюк Александр Витальевич Белгород-Днестровская окружная прокуратура (с местом расположения в городе Белгороде-Днестровском). Руководитель — Уманец Алексей Викторович

окружная прокуратура (с местом расположения в городе Белгороде-Днестровском). Руководитель — Уманец Алексей Викторович Беляевская окружная прокуратура (с местом расположения в городе Беляевке) в составе территорий: Беляевской городской, Великодальницкой сельской, Выгодянской сельской, Дачненской сельской, Маяковской сельской, Нерубайской сельской, Теплодарской городской, Усатовскй сельской, Яськивской сельской территориальных общин. Руководитель — Болгар Олег Васильевич

окружная прокуратура (с местом расположения в городе Беляевке) в составе территорий: Беляевской городской, Великодальницкой сельской, Выгодянской сельской, Дачненской сельской, Маяковской сельской, Нерубайской сельской, Теплодарской городской, Усатовскй сельской, Яськивской сельской территориальных общин. Руководитель — Болгар Олег Васильевич Болградская окружная прокуратура (с местом расположения в городе Болграде). Руководитель — Домущей Игорь Валерьевич

окружная прокуратура (с местом расположения в городе Болграде). Руководитель — Домущей Игорь Валерьевич Доброславская окружная прокуратура (с местом расположения в посёлке городского типа Доброслав) в составе территорий: Визирской сельской, Доброславской поселковой, Красносельской сельской, Фонтанской сельской, Черноморской поселковой, Южненской городской территориальных общин. Руководитель — Москаленко-Федоркова Оксана Дмитриевна

окружная прокуратура (с местом расположения в посёлке городского типа Доброслав) в составе территорий: Визирской сельской, Доброславской поселковой, Красносельской сельской, Фонтанской сельской, Черноморской поселковой, Южненской городской территориальных общин. Руководитель — Москаленко-Федоркова Оксана Дмитриевна Измаильская окружная прокуратура (с местом расположения в городе Измаиле). Руководитель — Сара Александр Васильевич

окружная прокуратура (с местом расположения в городе Измаиле). Руководитель — Сара Александр Васильевич Любашевская окружная прокуратура (с местом расположения в посёлке городского типа Любашевке) в составе территорий: Ананьевской городской, Долинской сельской, Зеленогорской поселковой, Любашевской поселковой, Савранской поселковой территориальных общин. Руководитель — Карбовский Станислав Германович

окружная прокуратура (с местом расположения в посёлке городского типа Любашевке) в составе территорий: Ананьевской городской, Долинской сельской, Зеленогорской поселковой, Любашевской поселковой, Савранской поселковой территориальных общин. Руководитель — Карбовский Станислав Германович Подольская окружная прокуратура (с местом расположения в городе Подольске) в составе территорий: Балтской городской, Кодымской городской, Куяльницкой сельской, Окнянской поселковой, Пищанской сельской, Подольской городской, Слободской поселковой территориальных общин. Руководитель — Стадник Сергей Александрович

окружная прокуратура (с местом расположения в городе Подольске) в составе территорий: Балтской городской, Кодымской городской, Куяльницкой сельской, Окнянской поселковой, Пищанской сельской, Подольской городской, Слободской поселковой территориальных общин. Руководитель — Стадник Сергей Александрович Раздельнянская окружная прокуратура (с местом расположения в городе Раздельной).Исполняющий обязанности руководителя — Шивцов Александр Михайлович

окружная прокуратура (с местом расположения в городе Раздельной).Исполняющий обязанности руководителя — Шивцов Александр Михайлович Черноморская окружная прокуратура (с местом расположения в городе Черноморске) в составе территорий: Авангардовской поселковой, Великодолинской поселковой, Дальницкой сельской, Овидиопольской поселковой, Малиновской поселковой, Черноморской городской территориальных общин. Руководитель — Фуртат Геннадий Александрович.

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