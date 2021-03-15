В Одессе на прошлой неделе родились 178 малышей

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 178 новорожденных, в том числе одна пара близнецов.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Новорожденные мальчики на прошедшей неделе одержали численное преимущество с небольшим перевесом – на свет появились 90 маленьких одесситов и 88 юных одесситок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество родов на прошлой неделе приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 46 младенцев.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в Одессе родились 219 малышей, в т.ч. одна пара близнецов.

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