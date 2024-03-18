От удара ракеты по Одессе погибли медик Андрей Ильюшин и завхоз Александр Березной

В результате ракетного удара путинских террористов по Одессе 15 марта погиб 24-летний боевой медик Андрей Ильюшин, прощание с которым пройдёт в Арцизе Одесской области 19 марта.

Об этом сообщает Обозреватель.

С марта 2023 года боец Андрей Ильюшин служил в подразделении «Лють» и отвечал за эвакуацию раненых с поля боя.

У защитника остались жена и маленькая дочь.

Образование города во время вражеских обстрелов 15 марта также потеряло коллегу.

«Искренне сожалеем по поводу непоправимой потери-гибели нашего коллеги Березного Александра Зосимовича, заместителя директора по хозяйственной части внешкольного учебного заведения. Скорбная новость страшная, ужасная, несправедливая….перестало биться сердце светлого человека, доброго друга, доброжелательного коллеги, надёжного советчика и профессионала своего дела», — написала в Facebook Елена Буйневич, руководитель Департамента образования и науки Одесского горсовета.

Одесса News информировала, что 15 марта враг раз атаковал ракетами объекты гражданской инфраструктуры Одессы. Погибли 21 и ранены более 70 граждан, 39 сейчас лечатся стационарно, восемь находятся в тяжёлом состоянии. Среди погибших — сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, водитель-пожарный Денис Колесников, спасатель Виталий Алимов, фельдшер подстанции № 5 Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области Сергей Ротару, бывший первый вице-мэр Одессы Сергей Тетюхин, полицейский Андрей Боярский, командир полка «Цунами» бригады Нацполиции «Лють» Александр Гостищев.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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