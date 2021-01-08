Одесская теннисистка Даяна Ястремская не прошла допинг-тест и отстранена от турнира

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская провалила допинг-тест.

В пробе 20-летней одесситки было обнаружено запрещённое вещество. В её организме нашли метаболиты местеролона, сообщает XSPORT.

Утверждается, что пробу она сделала ещё 24 ноября, а 22 декабря ей было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил.

На данный момент Ястремская отстранена от всех соревнований. Ранее Даяна заявилась на турнир в Австралии.

Сама Даяна Ястремская утверждает, что не использовала запрещённый препарат.

«Несколько дней назад я получила известие от ITF (Международная теннисная федерация), что я сдала положительный тест на наличие местеролона. Я твёрдо заявляю, что никогда не принимала препараты, улучшающие работоспособность или запрещённые вещества. Я поражена и шокирована, особенно с учётом того, что за две недели до этого теста – 9 ноября 2020 года – сдала отрицательный тест на турнире WTA в Линце. После этого последнего турнира в году я перестала тренироваться, чтобы отдохнуть перед началом нового сезона».

По словам Ястремской, вещество обнаружено в незначительных концентрациях и, возможно, могло попасть в её организм случайно.

«Сейчас я работаю со своей командой, и вы можете быть уверены, что я решительно настроена сделать всё, чтобы очистить своё имя», — заверила Ястремская на своей странице в Facebook.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года Даяна Ястремская сдала отрицательный тест на коронавирус в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты), однако через 2 дня ей пришлось уйти на самоизоляцию.