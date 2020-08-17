Заболевших коронавирусом в мире уже около 22 миллионов

По состоянию на утро 17 августа, всего в мире зарегистрированы 21 828 959 случаев заражения (+210 097 за сутки) коронавирусом, 14 565 180 (+230 959) переболевших коронавирусом выздоровели.

Об этом сообщает Worldometers.

Лидерами по количеству больных COVID-19 в мировой статистике являются США — 5 566 632 (+36 843), Бразилия — 3 340 197 (+22 365) и Индия — 2 648 353 (+57 852). Украина занимает 30-е место.

В общем, коронавирусную инфекцию зафиксировали в 213 странах и территориях.

С начала пандемии COVID-19 из жизни ушли 773 114 человек (+4 108 за истекшие сутки).

В тройке лидеров по количеству летальных случаев США — 173 128 (+522), Бразилия — 107 879 (+582) и Мексика — 56 757 (+214).

Как сообщала Одесса News, исследователи из Канады и США утверждают, что вылечить коронавирус можно будет с помощью радиотерапии.