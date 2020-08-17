В Беларуси 17 августа объявлено Днём общенациональной забастовки

На сегодня, 17 августа, и на последующие дни в Беларуси оппозиционными силами объявлена общенациональная забастовка, к которой протестующие призывают все предприятия страны.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном в телеграмм-канале NEXTA.

Митингующие требуют, чтобы правоохранители отпустили всех политических заключённых и задержанных во время мирных акций и правды о пропавших без вести, отставки Лукашенко, а также честного и открытого суда над правоохранителями, которые силовыми методами расправлялись с демонстрантами.

До выполнения этих требований они объявили общенациональную забастовку. Рабочие коллективы Беларуси также призвали сформировать стачкомы, которые официально будут представлять их интересы.

На понедельник объявлены следующие акции:

Минск. 10:00. Если Лукашенко приедет на МЗКТ (Минский завод колёсных тягачей, — ред.), участники протеста призывают всех рабочих с других предприятий подойти к коллегам и поддержать их.

В 18:00 участники протеста планируют занять площадь Независимости вместе с Проспектом и начать сидячую забастовку. Так они планируют делать до выполнения их требований.

По всей стране в 18:00 рабочие всех предприятий и жители города идут в центр, где в последний раз вызывают «мэра на ковёр».

«Если мэр отказывается публично поддержать народные требования, стачкомы и жители города имеют полное право не признавать его более властью», — говорится в сообщении.

По некоторым данным, число участников протестной акции в Минске в воскресенье превышало 200 тысяч. Акции протеста проходят и в других населённых пунктах Беларуси, а также за границей.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская готовит официальное заявление, в котором она объявит себя победительницей президентских выборов, заявила её пресс-секретарь Анна Красулина в комментарии польскому изданию Rzeczpospolita.

«Сейчас готовим соответствующее заявление. Мы ожидаем, что Запад примет выбор народа Беларуси и признает победу Тихановской», — отметила Красулина.

Когда появится это заявление и в какой форме она будет — спикер не сообщила.

Как сообщала Одесса News, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно объявленным 14 августа результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%.

В Беларуси уже несколько дней продолжаются выступления граждан, несогласных с официальными результатами выборов. Представители силовых органов Беларуси применяют силу против участников мирных протестов, которые распространились по всей стране. Силовики применяют против демонстрантов резиновые пули, светошумовые гранаты и водомёты. С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, есть погибшие.