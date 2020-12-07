К утренней планёрке у Труханова: почему одесские больницы отказываются от гумпомощи

Одесские больницы отказываются принимать гуманитарную помощь.

Об этом сообщили в Telegram активисты одесской общественной правозащитной организации «Спільна мета».

Эта организация получила из Литвы эндотрахеальные трубки для аппаратов искусственной вентиляции лёгких, однако опорные больницы по лечению коронавирусных больных Одессы отказываются их принимать.

«Спільна мета» получила груз гуманитарной помощи из Республики Литва. В нём 13 300 эндотрахеальных трубок для аппаратов ИВЛ. Этого хватило бы на то, чтобы обеспечить всю Украину. Впрочем, главные врачи из одесских опорных больниц отказываются от них, несмотря на имеющиеся сертификаты качества, — говорится в информации активистов.

Лидеры общественной организации усматривают в отказе принять гуманитарную помощь две причины: либо «Украина, наконец, обеспечила все больницы необходимым оборудованием для реанимации для анестезии», либо «из-за теневых договорённостей по поставкам этого оборудования по завышенным ценам».

«Хотели как лучше, а получилось как всегда!», — с сожалением сообщают волонтёры.

Редакция Одесса News хочет услышать от Департамента здравоохранения Одесского городского совета официальную версию отказа от литовской гуманитарной помощи.

Как сообщала Одесса News, 9 июля в Одессе неизвестный совершил нападение на председателя общественной организации «Спільна мета» Владимира Савченко, активно выступавшего накануне нападения против застроек на побережье Одессы.