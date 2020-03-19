В Одесской области за сутки составили аж 1 админпротокол о нарушении карантина

За сутки полицейские в Украине составили 32 админпротокола относительно нарушения правил карантина, в т.ч. 1 — в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что полицейские составляют на правонарушителей административные протоколы по ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) КоАП. В частности, в Донецкой области составили 10 таких протоколов, в Киеве — 7, в Херсонской области — 6, в Киевской — 2, также по 2 протокола — в Полтавской и Черниговской, по одному — в Одесской и Черновицкой областях.

Как сообщала Одесса News, сотрудники Нацполиции переведены на усиленный вариант несения службы, которые участвуют в мероприятиях относительно предупреждения коронавирусной инфекции и усиления публичной безопасности и порядка, несут службу в составе мобильных групп, пеших нарядов, автопатрулей, групп реагирования патрульной полиции, следственно-оперативных групп и на контрольно-проверочных пунктах.