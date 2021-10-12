Ректора Одесского университета внутренних дел лишили кресла

Министр внутренних дел Денис Монастырский подписал приказ об увольнении с занимаемой должности ректора Одесского университета внутренних дел Вячеслава Аброськина.

Об этом сам Аброськин сообщил на своей странице в Facebook.

Как утверждает генерал Аброськин, приказ об увольнении издал глава МВД Денис Монастырский из-за анонимной жалобы.

«Сегодня из разных источников мне стало известно, что по приказу министра внутренних дел по результатам проверки анонимной жалобы с формулировкой «за систематические нарушения» я уволен с должности ректора… Впервые за 30 лет службы получил такое обоснование. Кстати, сам приказ появился в телеграмм-каналах. Спасибо всем, кто действительно два года работал на развитие университета… Знаю в совершенстве свою систему МВД, поэтому жду вслед ведро разной грязи. Учитывая логику развития событий, грязь должна быть обязательно и будет её много», — сообщил Аброськин.



В приказе говорится, что Аброськина увольняют «за систематическое невыполнение обязанностей без уважительных причин». При этом ранее о каких-либо претензиях к работе Аброськина на посту главы вуза не звучало.

До назначения нового ректора командовать университетом будет экс-проректор Анатолий Никитин.

Как сообщала Одесса News, Аброськин начал свою карьеру на родине, в Севастополе, где дослужился от оперативника до замглавы местной милиции. После аннексии Крыма он в 2014 году стал замначальника департамента уголовного розыска МВД Украины. В 2015-2017 годах возглавлял полицию Донецкой области. В 2017-2019 годах работал первым заместителем главы Национальной полиции – начальником криминальной полиции. С октября 2019 года Аброськин возглавил Одесский университет внутренних дел.

Фото: Facebook

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