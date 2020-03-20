Такой статую Христа-Искупителя в Бразилии никто ещё не видел

В Бразилии, на одну из главных достопримечательностей страны — статую Христа-Искупителя, расположенной на вершине горы Корковаду, — спроектировали флаги всех государств, пострадавших в результате пандемии.

Об этом сообщает jetsetter.ua.

Акция была осуществлена в знак солидарности и единства с пострадавшими, — говорится в сообщении.



Кстати. Число случаев инфицирования COVID-19 во всём мире по состоянию на вечер 19 марта превысило 244 тысячи человек. На планете более 170 стран и территорий, где обнаружили вирус.

В Бразилии зафиксировано более 520 случаев коронавируса, 4 человека умерли.

Как сообщала Одесса News, Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел в связи с угрозой распространения коронавируса обратился к верующим.