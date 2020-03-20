Митрополит Одесский и Измаильский обратился в связи с угрозой распространения COVID-19

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел в связи с угрозой распространения коронавируса обратился к верующим.

Текст обращения обнародован на сайте «Православная Одесса».

Митрополит Агафангел называет коронавирусную пандемию испытанием, пришедшем на украинскую землю, однако, при соблюдении мер безопасности, его можно преодолеть.

«Вновь на украинскую землю пришло испытание. Однако наш многострадальный народ неоднократно, с помощью Божией, достойно проходил всё, выпадавшее на его долю. При этом сохранялись вера, благочестие, молитва, милосердие и любовь между людьми, благодаря чему все невзгоды прекращались. Коронавирус COVID-19 становится очередным вызовом для нашего Отечества. Не впервые Церковь сталкивается с подобной ситуацией. Она уже имеет опыт преодоления кризисов. Никогда не игнорируя разумные меры по обеспечению сохранности жизни и здоровья своих чад, святая Церковь продолжала Своё служение», — говорится в обращении.

Митрополит призвал верующих молиться дома, в семейном кругу, хотя храмы Одесской епархии во время карантина будут оставаться открытыми.

«Мы должны помнить, что молитва – самая реальная и действенная сила в нашем мире. Поэтому она должна быть постоянной спутницей каждого из вас. Особое внимание прошу вас уделить домашней молитве в семейном кругу. Еженедельно, по пятницам, как и ранее в 7:00 утра, не отступая от вековой традиции, каждый верующий одессит должен прочитывать акафист Покрову Божией Матери в домашней молитве по соглашению. Священнослужители города Одессы, в это же время будут молиться, каждый в своем храме, перед «Касперовской» иконой Царицы Небесной. А возможность ежедневно поклониться чудотворному образу Матери Божией в Свято-Успенском кафедральном соборе остаётся неизменной», — подчёркивается в обращении.

«На протяжении всей противоэпидемиологической кампании храмы Одесской епархии будут оставаться открытыми и доступ к святыням будет осуществляться беспрепятственно при соблюдении рекомендованных врачами санитарных норм. Прошу каждого из вас, при появлении первых признаков простудных заболеваний у себя или ближних, во избежание заражения окружающих, воздерживаться от посещения богослужений, следуя рекомендациям Министерства здравоохранения Украины. Помните, что для молитвы нет препятствий и расстояний. Святоотеческое предание учит нас, что без должного врачевания души невозможно телесное здоровье. Мы не должны пренебрегать им по слову премудрого, сказавшего: «Дай место врачу, ибо и его создал Господь», — напомнил Митрополит в своём обращении.

Митрополит также обратил внимание на оказание помощи людям старшего возраста, тем, кто нуждается в особом внимании.

«Прошу вас в это время страшных испытаний оказывать особое внимание людям, которые попадают в группу наибольшего риска – пожилым и социально незащищённым. Кто не может сделать это материально, пусть сделает физическим трудом или восполнит добрым словом, которое также имеет великую силу и ценность».

Резюмируя, Митрополит сказал, что «мы должны не только исполнять предписания государственной власти, но и проявлять дела милосердия, сострадания, любви» и призвал «всё духовенство и верующих принять, по возможности, активное участие в сборе помощи для приобретения соответствующего медицинского оборудования, расходных материалов, средств индивидуальной защиты и поддержки медицинского персонала г.Одессы и Одесской области».

«Прошу вас не поддаваться панике», — заключил Митрополит Агафангел.

Как сообщала Одесса News, состоянием на утро 20 марта, в Украине лабораторно подтверждены 26 случаев коронавирусной инфекции. В одесском регионе людей, заболевших вирусом, не обнаружено.