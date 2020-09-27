COVID-19 в Одесской области: за сутки вновь 5 умерших, 142 новых больных

За минувшие сутки на территории Одесской области заболевание COVID-19 подтверждено у 142 человек.

Такие данные содержит система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Лабораторно подтверждённых случаев всего — 12 876. Наибольшее количество заболевших в Одессе, Болградском и Беляевском районах.

Летальность на сегодняшний день составила по региону 187 (+5 за сутки) человек. .

Выздоровевших за сутки не зарегистрировано.

В Украине по состоянию на 27 сентября лабораторно подтверждено 198 634 случая COVID-19, из них за сутки — 3 130. В течение суток зафиксировано 56 новых летальных случаев. Всего в Украине зарегистрировано 3 959 смертей от COVID-19. Выздоровели — 87 882 пациента. Болеют 106 793 человека.

Как сообщала Одесса News, Министерство здравоохранения обнародовало обновлённый перечень стран, куда могут поехать украинцы с 25 сентября.