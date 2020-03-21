В Одессе усилены меры по дезинфекции мест общего пользования

В Одессе с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19 коммунальными службами и предприятиями проводится системная работа по дезинфекции общественного транспорта, подземных переходов, бюветных и остановочных комплексов.

Как сообщает официальный сайт города, также дезинфицирующими средствами обрабатываются детские площадки, парадные жилых домов, лифтовые кабины и мусорные контейнеры.

Так, специалистами КП «Одесгорэлектротранс» дважды в сутки – во время пересменки на конечных остановках и после второй смены в депо – проводится дезинфекция подвижного состава: 100 троллейбусов, 120 трамваев и 50 автобусов. Обрабатываются также сиденья и поручни.

Сотрудниками ЖКС проводится обработка дезсредствами детских площадок (511), мусорных контейнеров (3673), лифтовых кабин (1588) и парадных подъездов (11053).



КП «Горзелентрест» осуществляется дезинфекция детских площадок (73), которые находятся в парках и скверах.



Специалистами КП «Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие» дважды в сутки производится обработка подземных переходов (8).

КП «Сервисный центр» обеспечивает дезинфекцию бюветных комплексов (16) и общественных туалетов (21).



Остановочные комплексы (423) ежедневно дезинфицируются специалистами КП «Городские дороги».

КП «Одескоммунтранс» дважды в сутки обеспечивает обработку своих мусоровозов и один раз в сутки — мусорных контейнеров (1100).



Как сообщала Одесса News, по состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтверждён 41 случай COVID-19, в Одессе и области — ни один.

Фото: «Одесса»