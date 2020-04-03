За истекшие сутки в Одесской области выявили 4-х инфицированных COVID-19

Четыре новых случая COVID-19 в Одесской области лабораторно подтвердили за вчерашний день.

Все четверо инфицированных — одесситы.

Как сообщает председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, их состояние средней тяжести.

Отмечается, что один недавно вернулся из-за границы, остальные подхватили инфекцию уже на одесской земле.

Заместитель председателя горсовета Павел Вугельман сообщил о болезни, обнаруженной у сотрудника Департамента обращений граждан Одесского горсовета.

Таким образом, на утро 3 апреля всего в Одесской области подтверждено официально 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

Как сообщала Одесса News, состоянием на 2 апреля в Одесской области было 14 инфицированных коронавирусом.