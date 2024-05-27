28-летний одессит пытался на детском матрасе преодолеть две реки и госграницу

В Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали 28-летнего одессита, пытавшегося незаконно пересечь государственную границу через реку Турунчук, а в дальнейшем и Днестр.

Такой «туристический» маршрут мужчина выбрал для себя лично, пользуясь онлайн-картой, — сообщает Госпогранслужба.

«Для преодоления водной преграды приобрёл детский матрас с изображением человека-паука, ласты и собрал небольшой рюкзак. Пограничный наряд, патрулируя участок границы на катере, обнаружил и задержал пловца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за попытку незаконного пересечения государственной границы на жителя Одессы составлен протокол об административном правонарушении. Дело направлено в суд.

Одесса News информировала, что офицеры отдела внутренней и собственной безопасности Подольского пограничного отряда «Юг» задержалив мае 2024 года 30-летнего местного жителя, организовавшего схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу в приднестровский регион Молдовы.

Фото: Госпогранслужба

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