Наши люди на такси до границы не ездят: за что одесские пограничники задержали таксиста

Офицеры отдела внутренней и собственной безопасности Подольского пограничного отряда ГВВВБ «Юг» задержали 30-летнего местного жителя, организовавшего схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу в приднестровский регион Молдовы.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Оперативники установили, что потенциальных клиентов организатор трансфера находил через знакомых. Свою помощь перевозчик оценивал в 10 тыс. долларов США, которые должен был получить в случае успешной «операции».

Отмечается, что таксист был задержан после того, как выполнил договор с клиентом и доставил его к границе.

Таксисту за организацию противоправной деятельности избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Одесса News информировала, что в пункте пропуска «Староказачье», что в Одесской области на границе с Молдовой, пограничники в мае 2024 года с поличным задержали 43-летнего одессита при попытке незаконной переправки через государственную границу гражданина Украины призывного возраста.

Фото: Госпогранслужба

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy