Эксперт: Руководство «Укрэнерго» получает миллионы на фоне коллапса энергосистемы

Несмотря на наличие существенных недостатков в работе НЭК «Укрэнерго», ежемесячный размер выплат правлению государственной компании составил 8,5 млн грн.

Об этом сообщил эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук.

«Премии экс-главы «Нафтогаза» Коболева не дают спокойно спать председателю правления «Укрэнерго» Кудрицкому. Конечно, до рекордных $40 млн премий «Нафтогазу» топ-менеджерам «Укрэнерго» ещё далеко. Но, как говорил классик: «Батя, я стараюсь», – написал он.

Корольчук отметил, что за четыре месяца 2024 года вознаграждение правления «Укрэнерго» составило 16,5 млн грн. Эксперт напомнил, что, кроме Владимира Кудрицкого, большие зарплаты в «Укрэнерго» получают и другие члены правления: Алексей Брехт, Сергей Галаган и Олег Скрипник – в общей сложности, на четверых они получили 8,5 млн грн в апреле текущего года, согласно данным отчёта компании.

Владимир Кудрицкий

Эксперт подчеркнул, что «энергетический кризис только набирает свой ход, а правление «Укрэнерго» без всякого угрызения совести продолжает получать огромные выплаты», хотя обычные энергетики в государственной компании получают в среднем 15–25 тыс. грн.

При этом, по его словам, «Укрэнерго» не удосужилось в 2023 году получить от международных партнёров необходимые для ремонта разрушенных подстанций деньги.

«И это всё происходит на фоне коллапса энергосистемы, отключений электроэнергии, ожидания ограничений летом и страха зимы 2024–2025 годов, – добавил эксперт. – Также не все ещё забыли, как Госаудитслужба обнаружила в «Укрэнерго» злоупотреблений на сумму 68 млрд грн. Список нарушений длинный. Но, безусловно, самый интересный пункт – поставки без получения оплаты электроэнергии компанией «Юнайтед Энерджи» Игоря Коломойского на 1,4 млрд грн».

По его словам, «Укрэнерго» обжаловала результаты аудита в суде, но из 25 выводов проверки Госаудитслужбы суд признал коррупционными 17.

«История о Кудрицком, Коломойском, «Юнайтед Энерджи» уже обросла легендами, расследованиями, уголовными делами. Уже кто только не писал, рассказывал или снимал сюжеты о коррупции в «Укрэнерго». И новое расследование, больше политического, чем экономического характера, с демонстративным названием «Как украсть 1,4 млрд грн за неделю. Мастер-класс от Кудрицкого и Коломойского», – это уже скорее коррупционный диагноз «Укрэнерго», – написал Корольчук.

«Пока у руля «Укрэнерго» будут находиться специалисты по «доению» бюджетов государственных компаний, то и долги будут расти на рынке электроэнергии, и ответственности за схемы торговли-кражи электроэнергии никто не понесёт», — резюмирует эксперт.

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