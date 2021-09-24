Одесские пограничники получили новые автомобили и мотоциклы

23 сентября в рамках областной комплексной целевой программы «Безопасная Одесщина» пограничники Южного регионального управления получили три транспортных средства повышенной проходимости «Рено Дастер» и 12 мотоциклов «Хонда».

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что современные мотоциклы получили те военнослужащие Южного регионального управления, кто накануне стал победителем соревнований «Лучший участковый инспектор пограничной службы».

Новая техника будет использоваться для обеспечения безопасности и правопорядка в Измаильском, Подольском, Одесском, Белгород-Днестровском районах на украинско-молдавском и украинско-румынском участках границы.

«Одним из наших приоритетных задач на сегодняшний день является безопасность в Одесской области, а это касается и приграничья. Пограничники постоянно обеспечивают правопорядок и спокойствие наших граждан. Я благодарю часовых за добросовестную службу и уверяю, что областное руководство и в дальнейшем будет оказывать всестороннюю поддержку для эффективной охраны государственной границы», — отметил Председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий.

Глава Южного регионального управления Сергей Мул поблагодарил за предоставленную технику, отметив: «Мы круглосуточно на страже вашего спокойствия и мирного сна, мы постоянно отслеживаем обстановку на местности, обнаруживаем и оперативно задерживаем правонарушителей, занимающихся противоправной деятельностью на государственном границе, и мы будем делать всё для обеспечения безопасности и спокойствия наших граждан».

Как сообщала Одесса News, Консультативная миссия Европейского союза в Украине в апреле 2021 года поддержала одесских полицейских новым техническим оборудованием.

Фото: ООГА, Госпогранслужба

Видео: Госпогранслужба

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