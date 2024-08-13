В Одесской области пограничники задержали браконьеров с уловом более 400 кг мидий

Пограничники Одесского отряда задержали трёх рыбаков, которые совершали незаконный отлов водных живых биоресурсов, используя запрещённые орудия лова.
Событие произошло на побережье Сухого лимана, — сообщает Госпогранслужба.
«Мужчины, используя водолазное снаряжение, вопреки запрету, активно осуществляли отлов морских моллюсков в промышленных масштабах. К моменту разоблачения рыбаки успели выловить более 410 кг мидий. Предварительная сумма причинённого ущерба государству составляет более 115 тысяч гривен», — говорится в сообщении.
Отмечается, что водолазное снаряжение и улов водных живых биоресурсов изъяли до решения суда.
По признакам преступления, предусмотренного ст. 249 УК Украины «Незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом», направлено сообщение в подразделение Национальной полиции.
Одесса News информировала, что в августе 2024 года на озере Сасык в Одесской области пограничники задержали браконьеров с уловом более чем на 2 млн грн.
Фото и видео: Госпогранслужба
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