Украина закрыла все погранпункты с Молдовой и усиливает границу

Ситуация на границе с Молдовой на приднестровском сегменте остаётся напряжённой.

Об этом во время брифинга в Укринформе сообщил официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Напряжённой остаётся ситуация на границе с Молдовой на приднестровском сегменте. Не исключается, что, как и территорию Беларуси, враг может использовать это направление для дальнейшей эскалации. Однако и на границе с Беларусью, и на направлении Приднестровья вместе со всеми Силами обороны Украины принимаются все необходимые меры для усиления этих участков и учитывается вся информация, которая может повлиять на защиту границы», — подчеркнул Демченко.

Представитель ГПС добавил, что пункты пропуска на приднестровском сегменте границы с Молдовой, на границе с Беларусью, как и на границе с Россией, решением правительства Украины закрыты. В них украинские пограничники не осуществляют мероприятий по оформлению и пропуску граждан.

Информируя о ситуации на границе со странами ЕС и Молдовы, официальный представитель сообщил, что в целом с 24 февраля государственную границу в обоих направлениях пересекли свыше 5 млн человек, из которых на выезд из Украины – 3 млн 885 тысяч человек. На въезд проследовали свыше 1 млн граждан Украины.

Также он сообщил, что продолжают фиксироваться случаи нарушения государственной границы вне пунктов пропуска гражданами Украины. Так, 24 февраля задержаны свыше 2 300 человек. Также сохраняются попытки выехать из Украины по поддельным документам через пункты пропуска. Таких случаев зафиксировано 550.

Как сообщала Одесса News, власти США, Израиля и других стран рекомендовали своим гражданам покинуть Приднестровье, а Болгария – территорию Молдовы в целом.

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