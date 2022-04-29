В Одессе вводится длительный комендантский час с 1 по 3 мая

Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко ТОЛЬКО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОДЕССА введён комендантский час с 22 часов 00 минут 1 мая 2022 года до 05 часов 00 минут 3 мая 2022 года.

Запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

На остальной территории Одесской области режим комендантского часа остатся без изменений, то есть с 22:00 до 05:00.

РАБОТА ТРАНСПОРТА

Общественный транспорт, железнодорожный вокзал и автовокзалы города в указанные часы комендантского времени работать не будут. Категорически запрещено передвижение по городу собственным автотранспортом.

РАБОТА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Без изменений будут работать в Одессе только предприятия критической инфраструктуры (ГСЧС, скорая помощь и т.д.). Руководителям предприятий, учреждений и организаций с непрерывным циклом производства, осуществляющих свою деятельность на территории города Одессы, необходимо оперативно обеспечить представление в Департамент экономической политики и стратегическое планирование Одесского областного совета до 16:00 30 апреля списки лиц (ФИО, должность), которые будут задействованы в работе в указанный период времени комендантского часа.

Руководители предприятий, учреждений всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Одессы, своим решением должны объявить 2 мая выходным днём ​​и перенести отработку на другой день.

ВЫГУЛ СОБАК

Обязательно взять с собой паспорт гражданина Украины или id-карту. Следует также гулять вблизи своего дома, не удаляясь, а время прогулки сократить максимально. Вежливо объясните представителям территориальной обороны, Национальной гвардии, Вооружённых Сил Украины или Нацполиции, что вы гуляете с собакой у подъезда.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod