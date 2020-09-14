В Чехии каждый пенсионер бесплатно получит респиратор и пять масок

Все жители Чехии старше 60 лет бесплатно получат от государства один респиратор класса защиты FFP2 и пять медицинских масок.

Об этом сообщает 420on.cz со ссылкой на министра внутренних дел страны Яна Гамачека.

Организовывать поставки респираторов и масок из государственных запасов с 10 сентября поручено пожарныи и полиции при участии Чешской почты.

По данным Чешского статистического управления, в Чехии проживают 2,78 млн человек в возрасте старше 60 лет.

Отмечается, что в настоящее время на складах или в процессе поставки числится около 13 млн респираторов FFP2 и 75 млн медицинских масок. С 10 сентября во всех внутренних помещениях и зданиях Чехии, в том числе в магазинах, социальных и медицинских учреждениях, а также в общественном транспорте ношение медицинских масок является обязательным. Исключение составляют детские сады и школы, где маски дети должны носить в помещениях общего пользования.

Соответствующее решение приняло правительство страны на внеочередном заседании. Отмечается, что таким образом власти хотят защитить от коронавируса самую уязвимую категорию граждан.

По данным Worldometers, на утро 14 сентября в Чехии лабораторно подтверждено 36 188 случаев заболевания Covid-19, в том числе 456 летальных. Страна находится на 65-м месте в списке стран с наибольшим количеством заболевших коронавирусом (Украина — на 25-м).

Всего в мире на сегодняшний день насчитывается 29 184 740 заболевших, 928 287 умерших и 21 030 791 выздоровевших от СOVID-19.

В лидерах по количеству инфицированных — США, Индия и Бразилия. Эти же страны и в тройке лидеров по количеству умерших.

Как сообщала Одесса News, Сянганский университет в Китае объявил о получении разрешения на проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19 в виде спрея для носа.