В Тегеране казнили 27-летнего чемпиона Ирана по борьбе

В Иране исполнили смертный приговор в отношении борца и бойца смешанного стиля Навида Афкари.

27-летнего спортсмена признали виновным в убийстве охранника и участии в антиправительственных акциях протеста в 2018 году, сообщает Радио Свобода.

Афкари ранее заявлял, что его пытали. Иран все сообщения о пытках отверг. Адвокат спортсмена утверждал, что доказательств вины Афкари не было.

Дело вызвало международный резонанс.

Отмечается, что в защиту Афкари выступали президент США Дональд Трамп и президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.

Всемирный профсоюз спортсменов призвал исключить Иран из мирового спорта, если смертный приговор будет исполнен.

Как сообщала Одесса News, в 2019 году в 20 странах мира казнили не менее 657 человек, в частности, в Иране казнили 251 человека, из них четверо были несовершеннолетними.