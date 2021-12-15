Иран — не Украина: флот стражей исламской революции пополнился сотней судов

Корпус стражей исламской революции получил в своё распоряжение сотню новейших современных судов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Синьхуа и официальное иранское информационное агентство.

«Флот иранского Корпуса стражей исламской революции получил 110 современных судов во время состоявшейся в южном городе Бандар Абас церемонии», — говорится в материале.

Отмечается, что эти судна будут «выполнять задачи, призванные противодействовать враждебным угрозам в водах Оманского залива и Оманского моря».

«Судна оснащены ракетным вооружением, имеют хорошую манёвренность и разведывательные способности», — отмечает Синьхуа.

Начальник штаба Вооружённых сил Ирана подчеркнул, что Иран нарастил свою морскую силу вопреки санкциям США.

Как сообщала Одесса News, 9 декабря во Франции спущен на воду первый катер FPB98MKI, построенный для охраны морских границ Украины.

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