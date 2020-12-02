Акела промахнулся: Степанов признал, что карантин выходного дня не сработал

Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов практически признал введённый месяц назад карантин выходного дня не эффективным.

Для того, чтобы карантинные меры сработали, их нужно соблюдать, — заявил министр в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

«Ключевая позиция — Турция ввела комендантский час в выходные, и он будет соблюдаться. Ключевая позиция — Израиль ввёл локдаун, и он придерживается этого локдауна. И они видят результат. Мы ввели карантин выходного дня, сначала неделю все эксперты так называемые (так случилось, что все они эксперты-эпидемиологи), начали говорить — будет он работать, не будет он работать. Дошли до выходных, некоторые мэры начали говорить «мы не будем выполнять», рестораны остались открытыми. И пошло-поехало… Если мы, как врачи, дали рецепт, прописали лекарства, то, чтобы выздороветь, надо эти лекарства принимать. Если мы этого не делаем, мы не выздоровеем», — сказал Степанов.

Он отметил, что есть незначительное сокращение динамики по заболеваемости вследствие введения карантина выходного дня. По его словам, измерялось это по количеству вызовов экстренной медпомощи, количеству госпитализированных, недельными показателями и прочее.

Минздрав не планирует в дальнейшем продолжения карантина выходных дней.

Между тем, сегодня утром Степанов на своей странице в Facebook выложил новые статданные по эпидситуации в стране.

Если им верить, то за сутки в Украине обнаружили 13 141 случай коронавируса, заболели 744 ребёнка и 579 медработников, госпитализировано 1 447 человек, летальных случаев — 169.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 735), Одесской (1 147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 74 012 случаев;

— 74 012 случаев; Винницкая область — 17 715 случаев;

Волынская область — 24 791 случай;

Днепропетровская область — 40 148 случаев;

Донецкая область — 23 752 случая;

Житомирская область — 30 233 случая;

Закарпатская область — 23 646 случаев;

Запорожская область — 32 555 случаев;

Ивано-Франковская область — 37 546 случаев;

Киевская область — 39 503 случая;

Кировоградская область — 5 506 случаев;

Луганская область — 6 467 случаев;

Львовская область — 47 477 случаев;

— 47 477 случаев; Николаевская область — 19 448 случаев;

Одесская область — 46 985 случаев;

Полтавская область — 23 291 случай;

Ровенская область — 31 798 случаев;

Сумская область — 30 354 случая;

Тернопольская область — 28 375 случаев;

Харьковская область — 56 361 случай;

— 56 361 случай; Херсонская область — 10 659 случаев;

Хмельницкая область — 30 228 случаев;

Черкасская область — 24 046 случаев;

Черновицкая область — 34 150 случаев;

Черниговская область — 19 218 случаев.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области за предыдущие сутки было зафиксировано 889 новых коронавирусных больных.

