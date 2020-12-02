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Акела промахнулся: Степанов признал, что карантин выходного дня не сработал

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Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов практически признал введённый месяц назад карантин выходного дня не эффективным.

Для того, чтобы карантинные меры сработали, их нужно соблюдать, — заявил министр в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

«Ключевая позиция — Турция ввела комендантский час в выходные, и он будет соблюдаться. Ключевая позиция — Израиль ввёл локдаун, и он придерживается этого локдауна. И они видят результат. Мы ввели карантин выходного дня, сначала неделю все эксперты так называемые (так случилось, что все они эксперты-эпидемиологи), начали говорить — будет он работать, не будет он работать. Дошли до выходных, некоторые мэры начали говорить «мы не будем выполнять», рестораны остались открытыми. И пошло-поехало… Если мы, как врачи, дали рецепт, прописали лекарства, то, чтобы выздороветь, надо эти лекарства принимать. Если мы этого не делаем, мы не выздоровеем», — сказал Степанов.

Он отметил, что есть незначительное сокращение динамики по заболеваемости вследствие введения карантина выходного дня. По его словам, измерялось это по количеству вызовов экстренной медпомощи, количеству госпитализированных, недельными показателями и прочее.

Минздрав не планирует в дальнейшем продолжения карантина выходных дней.

Между тем, сегодня утром Степанов на своей странице в Facebook выложил новые статданные по эпидситуации в стране.

Если им верить, то за сутки в Украине обнаружили 13 141 случай коронавируса, заболели 744 ребёнка и 579 медработников, госпитализировано 1 447 человек, летальных случаев — 169.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 735), Одесской (1 147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев — 74 012 случаев;
  • Винницкая область — 17 715 случаев;
  • Волынская область — 24 791 случай;
  • Днепропетровская область — 40 148 случаев;
  • Донецкая область — 23 752 случая;
  • Житомирская область — 30 233 случая;
  • Закарпатская область — 23 646 случаев;
  • Запорожская область — 32 555 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 37 546 случаев;
  • Киевская область — 39 503 случая;
  • Кировоградская область — 5 506 случаев;
  • Луганская область — 6 467 случаев;
  • Львовская область — 47 477 случаев;
  • Николаевская область — 19 448 случаев;
  • Одесская область — 46 985 случаев;
  • Полтавская область — 23 291 случай;
  • Ровенская область — 31 798 случаев;
  • Сумская область — 30 354 случая;
  • Тернопольская область — 28 375 случаев;
  • Харьковская область — 56 361 случай;
  • Херсонская область — 10 659 случаев;
  • Хмельницкая область — 30 228 случаев;
  • Черкасская область — 24 046 случаев;
  • Черновицкая область — 34 150 случаев;
  • Черниговская область — 19 218 случаев.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области за предыдущие сутки было зафиксировано 889 новых коронавирусных больных.

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