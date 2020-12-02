С 1 декабря в Украине возросли пенсии… аж на 2 доллара, и то не всем

В связи с повышением прожиточного минимума в Украине с 1 декабря выросли пенсии и некоторые социальные выплаты.

Соответствующее повышение предусмотрено законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».

Согласно закону, размер прожиточного минимума в 2020 году составляет на одного человека в расчёте на месяц с 1 января — 2 027 грн, с 1 июля — 2 118 грн, а с 1 декабря — 2189 грн.

В то же время, с 1 декабря 2020 года прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, возрастёт с 1 712 грн до 1 769 грн. В связи с этим минимальная пенсионная выплата увеличится с 1 712 до 1 769 гривен (на 57 грн), а максимальная — с 17 120 до 17 690 гривен.

В частности, в Пенсионном фонде Украины сообщают, что перерасчёту подлежат пенсионные выплаты, составляющие которых зависят от размера прожиточного минимума, а именно: доплата за сверхнормативный стаж, предусмотренный Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (для неработающих пенсионеров); надбавка к пенсии за особые заслуги согласно Закону Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной»; повышение в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований»; ежемесячная государственная адресная помощь инвалидам войны и участникам боевых действий; минимальные размеры пенсий по потере кормильца членам семей военнослужащих; минимальная пенсионная выплата людям с инвалидностью, в отношении которых установлена ​​причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой и инвалидам среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС; государственная социальная помощь на уход инвалидам войны и надбавки донорам.

Перерасчёт пенсий осуществляется автоматически, а размер повышения каждому лицу будет определяться индивидуально.

В Министерстве соцполитики сообщили, что с 1 декабря размер государственной социальной помощи также будет увеличен в соответствии с повышением размеров прожиточного минимума и составит от 1 769 грн до 4 252,45 грн.

Кроме того, с 1 декабря вырастет размер прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет — до 1 921 грн, для детей от 6 до 18 лет — 2 395 грн.

Соответственно, возрастет размер алиментов. Так, согласно Семейному кодексу, минимальный размер алиментов на одного ребёнка составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребёнка соответствующего возраста. Таким образом, с 1 декабря он составит для детей в возрасте до 6 лет 960,50 грн, а на детей от 6 до 18 лет — 1 197,50 грн.

Как сообщала Одесса News, в связи с увеличением с 1 декабря прожиточного минимума для трудоспособных лиц, максимальный размер помощи по безработице составит 9 080 гривен в месяц, а минимальный останется без изменений.