Что ждёт Одесскую область при новом главе облгосадминистрации

Председатель Одесской областной госадминистрации Сергей Гриневецкий официально вступил в должность.

Видимо, с учётом эпидситуации в стране, на это мероприятие не приехал Президент Украины, нарушив многолетнюю традицию представления новых руководящих кадров.



Сергей Гриневецкий в присутствии областных и районных чиновников выступил с программной речью, в которой определило приоритеты своей деятельности на посту главы ООГА на грядущую 5-летку, подчеркнув, что «в это очень непростое время с его бурными вызовами — коронавирусной инфекцией COVID-19, критическим состоянием экологической безопасности и ужасной засухой, сложными условиями административно-территориальной реформы, — мы должны быть предельно сплочёнными и мобилизованными».



В стратегии Гриневецкого намечены такие экономические составляющие:

здоровье,безопасность и качество жизни,

политическая стабильность и национальная безопасность,

эффективное экономическое пространство и высокопроизводительное аграрное производство,

обустройство государственной границы и развитие на территории региона национального логистического хаба,

построение эффективной вертикали «община-область-центр» и возобновление сотрудничества с отраслевыми ведомствами и министерствами,

улучшение инвестиционного климата и увеличение объёмов привлечения инвестиций.



Для Гриневецкого будут также важны и проблемы социальной защиты; обеспечение качественного современного образования; развитие физической культуры и спорта, сохранение культурного наследия и развитие художественных традиций области.

Естественно для нового главы области посчитать деньги, которые есть в бюджете региона, чтобы определиться в приоритетах. Поэтому Гриневецкий, оценив недостаточность наполнения бюджета за 10 месяцев этого года (из 65 местных бюджетов области не выполнено 35, или 55% их количества), предложил ряд мер. Это, прежде всего, «вывести из тени налоги и заработную плату; упорядочить земельные отношения; привлечь к уплате налогов самозанятых лиц; создать благоприятные условия для малого и среднего бизнеса.

Особой заботой облгосадминистрации при Гриневецком будут дети-сироты, учреждения дошкольного образования и специализированные учебные заведения.

В выполнении поставленных задач Гриневецкий надеется на правоохранительные органы, взаимодействие со средствами массовой информации и сотрудничество с общественностью, а также на «команду профессионалов и практиков, которые доказали свою состоятельность на деле, не понаслышке знают о проблемах территориальных общин и понимают особенности местного и регионального самоуправления».

Своё плечо пообещал подставить и мэр Одессы Геннадий Труханов, у которого в последние годы не складывались отношения с губернаторами области.

На своей странице в Facebook Одесский городской голова написал: «Очень рад этому назначению и считаю его весьма перспективным для плодотворного сотрудничества на благо города и региона. Люди ждут от властей всех уровней результатов работы, улучшения качества жизни. Безусловно, сегодня самый актуальный вопрос — борьба с пандемией, и эта работа ведётся непрерывно. Но я также уверен в том, что мы сможем воплотить в жизнь и масштабные инфраструктурные проекты в Одесском регионе».

Как сообщала Одесса News, Сергей Гриневецкий, назначенный 27 ноября Указом Президента Украины Владимира Зеленского на должность председателя Одесской областной государственной администрации, обратился к жителям Одесской области.