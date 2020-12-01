Мгновенная рассылка информации поможет решить Вашу задачу уже через несколько минут

В наш стремительный век оперативная рассылка информации — надёжный канал коммуникации бизнеса с клиентами и эффективный рекламный инструмент при минимальных затратах.

Вы проводите новую культурную или политическую акцию, к которой хотите привлечь максимальное количество людей?

Вы хотите продать новый товар как можно большему количеству потенциальных покупателей?

У Вас появилось желание поздравить всех своих партнёров по бизнесу с Новым годом?

Тогда к Вашим услугам Сервис SMS рассылок.

Теперь одним кликом можно осуществить Ваши задумки, чтобы привлечь новых клиентов, чтобы стимулировать рост продаж, чтобы повысить лояльность потребителей к вашему бизнесу. Сделайте это с помощью СМС-рассылок.

Если Вы решились на такой вид современных услуг, зайдите на Омниканальную маркетинговую платформу «Всё в одном» и о Ваших акциях, событиях, новых продуктах мгновенно будет знать огромное количество людей.

Одно рекламное или транзакционное текстовое сообщение обойдётся Вам всего лишь в 34 копейки с НДС.

Ежемесячная абонентная плата за доступ к сети фиксированной связи составит 35,32 грн с НДС.

Маркетинговая платформа поможет Вам составить Ваше собственное Альфанумерическое имя. Что это такое?

«Альфанумерическое имя» — это любая комбинация латинских букв или цифр с максимальной длиной 11 символов. Выбранное вами альфанумерическое имя будет отображаться конечному получателю на мобильном телефоне вместо стандартного GSM номера. Альфанумерическое имя чаще всего используется для отображения названия вашей компании или сервиса. Также можно зарегистрировать несколько альфанумерических имён одновременно на одну компанию.

Ежемесячная абонентная плата за использование одного или двух Альфанумерических имён

100,00 грн с НДС

100,00 грн с НДС Ежемесячная абонентная плата за использование от трёх до пяти Альфанумерических имён (включительно) 250,00 грн с НДС

Ежемесячная абонентная плата за использование от шести до десяти Альфанумерических имён (включительно) 350,00 грн с НДС.

При работе с СМС-рассылками Вам будет предоставлена возможность убедиться в прозрачности сотрудничества: Вы будете платить только за доставленные сообщения.

Запускайте массовые SMS-рассылки за несколько минут, рассылайте сообщения через Интернет с сайта Оmnicel. Оповещайте клиентов об акциях и скидках, автоматизируйте отправку сообщений из вашего приложения, CRM, сайта. Можете даже для начала попробовать всё это сделать бесплатно.

Почему SMS-рассылка так эффективна?

Она доступна. SMS можно получить на любое мобильное устройство независимо от подключения к Интернету.

Она читаема. Телефон всегда под рукой, пользователи читают SMS-сообщения.

Она вызывает интерес. Клиенты не против получать рекламные сообщения в обмен на скидку.

Средняя конверсия SMS-рассылок,.по статистике в 2 раза больше, чем у Email.

Поздравьте своих клиентов с новогодними праздниками. Повысьте лояльность к Вашему бренду быстро, удобно и недорого!