С 1 декабря максимальная помощь по безработице составляет 9 080 гривен

В связи с увеличением с 1 декабря прожиточного минимума для трудоспособных лиц, максимальный размер помощи по безработице составит 9 080 гривен в месяц, а минимальный останется без изменений.

Об этом информируют в Государственной службе занятости.

«Согласно ст. 23 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы» от 02.03.2000 г. № 1533-III максимальный размер помощи по безработице не может превышать четырёхкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. С сегодняшнего дня прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2 270 грн, соответственно максимальный размер помощи по безработице — 9 080 грн в месяц», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что размер помощи определяется для каждого безработного индивидуально и зависит от заработной платы человека и его страхового стажа.

Сообщается, что согласно статье 22 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы», помощь по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определённому размеру.

В то же время в Госслужбе занятости отмечают, что размер минимальной помощи по безработице останется без изменений.

«На период карантина постановлением правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы размер минимальной помощи по безработице увеличен с 650 до 1000 гривен», — информируют в ведомстве.

В частности сообщается, что минимальный размер помощи по безработице устанавливается для граждан, которые: в течение года, предшествовавшего регистрации в службе занятости, имеют страховой стаж менее шести месяцев; молодых людей, которые закончили обучение в заведениях среднего/высшего образования или уволены со срочной военной службы и которые впервые ищут работу, и для внутренне перемещённых лиц, которые документально не могут подтвердить периоды работы.

Также отмечается, что по состоянию на 30 ноября 2020 года количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составило почти 410 тысяч человек. Из них помощь по безработице получали 353 тыс. граждан. Средний размер помощи в октябре составил 3,7 тыс. гривен.

Как сообщала Одесса News, с 1 декабря в Украине увеличен прожиточный минимум, от размера которого зависят социальные выплаты, в частности, пенсии, а также размер максимальной помощи по безработице.