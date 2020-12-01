В Украине вырос «непрожиточный» прожиточный минимум

С 1 декабря в Украине вырос прожиточный минимум.

Новый минимум введён на основании ст.7 Закона о госбюджете на 2020 год.

Так, с 1 декабря он составит 2 189 гривен.

Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум будет таким:

для детей до 6 лет 1 921 гривна;

для детей от 6 до 18 лет 2 395 гривен;

для трудоспособных лиц — 2 270 гривен;

для лиц, утративших трудоспособность — 1 769 гривен.

Кстати. Это третье повышение прожиточного минимума в 2020 году. Первое было с 1 января, второе — с 1 июля. От прожиточного минимума зависят пенсии украинцев и другие выплаты.