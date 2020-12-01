Кому в Одессе 2 декабря отключат свет

2 декабря в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|1-й Кустанайский переулок: 1, 2
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|10-я Улица: 1А, 1Б, 1, 2, 3, 3а, 3Б, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 14
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|10-я Линия на жилом массиве: 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15а, 16, 18
Вид отключения: Срочное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|11-я Улица: 1
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|11-я Линия на жилмассиве: 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16
Вид отключения: Срочное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|12-я Линия на ж/м: 14, 14а, 16, 17, 17_1, 18
Вид отключения: Срочное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|2-й Керченский: 1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 13А, 15
Вид отключения: Срочное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|2-й Кустанайский пер.: 2, 2а, 4
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|9-я Улица: 3, 4, 5, 6, 6А, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 18
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|9-я Линия на ж/м: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18а
Вид отключения: Срочное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|Азовский пер.: 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 6А, 10, 12, 14, 16
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|Брестская: 17, 17А, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 29/1, 31А, 31Б, 33, 33а, 35, 39, 41а, 41Б, 43А, 43б, 45, 47В, 49, 53
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|Большая Арнаутская: 2, 2А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|Узкий: 13
Вид отключения: аварийное. Причина: замена проводов, подключение ввода. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|Днестровская: 1, 2, 2/1, 2а, 2б, 2Б/6, 2Б1, 2в, 2Г, 2Д, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 19, 19а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|Добровольского проспект: 85, 87, 89, 93
Вид отключения: Срочное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|Заднипровского: 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 30, 32, 131
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|Золотой берег: 1
Вид отключения: аварийное. Причина: замена проводов, подключение ввода. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|Канатный пер.: 3, 4, 5, 6, 8, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|Кандинского улица: 1, 1а, 2, 3, 4а, 4б, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 17а, 17б, 18, 19, 20а, 20б, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28а, 28д, 30, 32, 34, 36, 36А
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|Капитана Кузнецова: 92, 94, 98, 100, 102
Вид отключения: Срочное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|Керченская: 101, 103, 105, 105А, 107, 108, 109, 109А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 121, 123, 125, 131
Вид отключения: Срочное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|Кустанайская улица: 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|Луговая улица: 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50 А, 50 Б, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57 А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|Лётная улица: 22
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|Маразлиевская улица: 1а, 1а /Б, 1а Б, 1б, 36, 38, 40/42
Вид отключения: Срочное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
2 дек.
|20:00
2 дек.
|Маразлиевская улица: 1, 3, 3А, 5, 7, 62
Вид отключения: Срочное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
2 дек.
|20:00
2 дек.
|Овидиопольская Дорога 3-я улица: 9, 9А
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|Овидиопольская улица: 1, 1/1, 1А, 1Б, 1в, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 18А, 20, 20-А, 22, 24, 24А, 24-Б, 26, 26 а, 26А, 26-А
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|Овидиопольский пер.: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|Остапа Вишни улица: 3, 5А, 5Б, 7, 11, 11А, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21Б, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 42А, 44
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|Паустовского: 2
Вид отключения: Срочное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|Прирельсовая улица: 21, 23, 25, 27, 29, 29-А, 29В, 31, 40, 40-А, 40Б, 40-Б, 42А, 42-А, 44, 46, 48, 50
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|Столбовая улица: 17
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|Сенная улица: 1, 3, 3А, 9, 9а, 11, 15
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|Танкистов улица: 56А, 56б, 56в, 58, 60, 62
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|Усатова: 28, 29, 39
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|18:00
2 дек.
|Успенская улица: 52, 54, 56, 56/1, 81, 83/85, 87, 89, 561
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|Чумацкая: 7, 41
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.
|Ширшова: 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|18:00
2 дек.
|Ширшова: 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
2 дек.
|20:00
2 дек.
|Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
2 дек.
|17:00
2 дек.