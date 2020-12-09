В Одессе за год меньше на 3 тысячи стало пенсионеров

Составлен социальный паспорт жителей города Одессы, которые находятся на учёте в районных управлениях социальной защиты населения состоянием на 1 декабря.

Социальный паспорт обнародован на официальном сайте города.

Согласно социального паспорта в Одессе проживает 231 938 пенсионеров. За год количество пенсионеров уменьшилось на 3 048 человек (в сравнении с данными на 1 января 2020 года).

Меньше на 835 стало и лиц с инвалидностью. Сейчас их количество в Одессе 43 958. Также в Одессе на учёте у соцработников 3 454 ребёнка с инвалидностью (+131), 9 186 лиц с инвалидностью с детства (+127), 3 058 лиц с инвалидностью вследствие войны (-45)..

Если участников боевых действий сейчас в Одессе насчитывается 11 079, то 11 месяцев назад их было 11 337.

На учёте в соцслужбах состоят 4 783 семьи погибших на войне (-406), а также 53 808 детей войны (-5 595).

В соцпаспорте зафиксировано 2 404 человека, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС (-11).

В Одессе 3 273 многодетных семьи, пользующихся льготами (-80), 10 372 детей, пользующихся льготами, из многодетных семей (-324).

Количество одесситок, получающих социальную помощь в связи с беременностью и родами — 3 635 (-1 668); получателей одноразовой соцпомощи при рождении ребёнка — 25 232 (-1 785); детей, над которыми установлена опека — 714 (-54); одиноких матерей, получающих помощь на детей — 1 875 (-2 752).

Количество получателей компенсации по услуге «Муниципальная няня» возросло до 944 (+854).

В соцпаспорте Одессы отмечается, что количество внутренне перемещённых лиц, находящихся на учёте, составляет состоянием на 1 декабря 29 527 (+1 198).

Как сообщала Одесса News, с 1 декабря 2020 года в связи с повышением прожиточного минимума в Украине выросли пенсии и некоторые социальные выплаты.