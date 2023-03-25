Конституционный Суд: размер пенсий должен быть не ниже прожиточного минимума

Конституционный Суд Украины постановил, что размер пенсий должен быть не ниже прожиточного минимума.

Об этом сообщила в Telegram пресс-служба КС.

«Конституционный Суд Украины защитил гарантированность пенсии, являющейся основным источником существования, в размере не ниже прожиточного минимума», – говорится в сообщении.

Отмечается, что КС признал неконституционными предписания абзацев четвёртого, пятого части второй ст. 70 Закона «Об исполнительном производстве», абзацев третьего, четвёртого части второй ст. 50 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в том, что они делают невозможной выплату в размере не ниже прожиточного минимума пенсии, являющегося основным источником существования, назначенной в установленном законом размере прожиточного минимума.

«Суд указал, что оспариваемые предписания Закона № 1404 и Закона № 1058, которыми для обращения взыскания в исполнительном производстве установлены допустимые размеры отчислений в процентном соотношении с пенсий должника, приводят к выплате пенсии, являющейся основным источником существования, даже в меньшем размере от установленного законом прожиточного минимума. Таким образом, человека лишили минимальных социальных благ и защиты от бедности из-за принудительного исполнения решения», – заявили в суде.

КС пришёл к выводу, что оспариваемые предписания закона «Об исполнительном производстве» и закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» являются неисполнением государством своей положительной обязанности обеспечить минимальную социальную защиту человека в соответствии с предписаниями части третьей ст. 46 Конституции, что отрицает человеческое достоинство как абсолютную ценность, нивелирует сущность конституционных прав на социальную защиту и достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, а следовательно, не соответствует предписаниям ст. 1, 3, 8, 21, 28, 46, 48 Конституции Украины.

Для справки. В 2023 году прожиточный минимум в Украине составляет на одно лицо в расчёте на месяц – 2589 грн, для детей до шести лет – 2272 грн, для детей от шести до 18 лет – 2833 грн, для трудоспособных лиц – 2684 грн, для лиц, утративших трудоспособность, – 2093 грн. При этом размер минимальной пенсии составляет 2093 грн, а максимальной – 20 930 грн.

Средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 января 2023 года составил 4622 грн. Как информировал Пенсионный фонд, всего в Украине 10,7 млн пенсионеров. Из них работающих – 2,7 млн.

С 1 марта пенсии для 10,5 млн украинцев повысились на 100–1500 грн, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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