Размер индексации пенсий с 1 марта составит 19,7%

С 1 марта 2023 года увеличенные на 19,7% пенсии получат 10,5 млн. украинцев.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

«В соответствии с постановлением Кабинета Министров, принятым правительством, размер индексации пенсий с 1 марта 2023 г. составит 19,7%. Повышение размера пенсий состоится для 10,5 млн. пенсионеров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также в 2023 году впервые будет осуществлена индексация самых низких пенсий. Ранее такие пенсии под индексацию не попадали и пересматривались исключительно вместе с повышением прожиточного минимума (растущего более медленными темпами, чем индексация).

Включение таких выплат в периметр индексации позволяет обеспечить рост наименьших пенсий, — подчёркивается ведомством.

В частности, с 1 марта будут индексированы пенсии для 5,2 млн «гражданских» пенсионеров, которым пенсия назначена по Закону №1058 до 2020 г. Для них повышение пенсии будет осуществляться через индексацию на 19,7% показателя средней заработной платы, из которой исчисляется пенсия.

Кроме того, увеличат пенсии для 4,2 млн. человек в связи с увеличением на 19,7% фиксированного размера минимальных пенсионных выплат. В том числе возрастут минимальные пенсии, размер которых уже включает в себя государственную доплату к гарантированному государством минимальному размеру. Рост составит от 420 до 520 грн (по сравнению с размерами пенсий, установленными на 1 марта 2022).

Также будут проиндексированы выплаты 0,5 млн пенсионеров силовых ведомств и 94,5 тыс. человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившую в результате увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы.

В Мисоцполитики подчеркивают, что не будут прекращаться и ежемесячные компенсационные выплаты для пенсионеров старше 70 лет, если размер пенсии таких пенсионеров не достигает 10 340 грн. В частности, 570 грн будут получать люди старше 80 лет, 456 грн — в возрасте 75-80 лет, 300 грн — в возрасте 70-75 лет.

На 19,7% проиндексируют в Украине и ежемесячные страховые выплаты для 166,5 тыс. потерпевших и имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

С 1 апреля будет осуществлён автоматический перерасчёт пенсий для 0,6 млн. работающих пенсионеров, с учётом обновлённого (увеличенного) страхового стажа.

С 1 июля также будут проиндексированы на 19,7% специальные пенсии для 22,7 тыс. учёных, государственных служащих, работников органов местного самоуправления.

В министерстве подчёркивают, что при любых расчётах повышение пенсий будет составлять не менее 100 грн.

Кроме того, 0,5 млн получателей пенсий, которым пенсии были назначены в 2020 – 2022 годах, получат повышение в 100 гривен.

Одновременно правительство ввело временные ограничения на максимальный размер индексации пенсий, который не должен превышать 1,5 тыс. грн для всех получателей пенсии и страховых выплат, независимо от категории.

Как сообщала Одесса News, вступил в силу закон, согласно которому получить статус участника боевых действий смогут лица, которые после начала полномасштабного вторжения России принимали непосредственное участие в обороне Украины, но не успели вступить в военные или правоохранительные формирования.

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