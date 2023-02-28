Государственная квалификационная комиссия моряков начала работать по-новому

Государственная квалификационная комиссия моряков (ГККМ) при Администрации судоходства впервые приняла решение о подтверждении профессиональной компетенции моряка по стажу по обновлённой и прозрачной процедуре.

Об этом сообщает в Facebook Мининфраструктуры Украины.

Отмечается, что по новой процедуре получено первое подтверждение компетенции моряка и тестирование CES 6.0.

Рассмотрение поданных документов и принятие решения о подтверждении компетенций обеспечила обновлённая по составу и функционалу Государственная квалификационная комиссия, — говорится в сообщении.

Отмечается, что полномочия членов старой Государственной квалификационной комиссии при Инспекции по подготовке и дипломированию моряков (ИППДМ) прекращены, а сама Инспекция находится на финальном этапе ликвидации.

«Также состоялся первый экзамен по обновлённой процедуре с помощью признанного международным морским сообществом теста CES 6.0. ГККМ присутствует во время экзамена и после его завершения сразу знакомит моряка с результатами. В случае успешной сдачи моряк получает соответствующий сертификат с подписью члена ГККМ. Результаты и сертификат оформляются автоматически с помощью системы компьютерного тестирования, что делает невозможным внешнее влияние», — информирует Мининфраструктуры.

Подчёркивается, что подача документов для подтверждения компетенции или присвоения званий непосредственно в Администрацию судоходства или в сервисные центры Морречсервис — пока единственный законный способ для моряка получить квалификационные документы.

Команда разработчиков работает над внедрением простого и безопасного решения для дистанционной подачи документов.

Мининфраструктуры также предостерегает морское сообщество от использования приложения «Электронный Кабинет Моряка», поскольку его функционирование не предусмотрено никаким нормативно-правовым актом.

Как сообщала Одесса News, Министерство восстановления развития громад, территорий и инфраструктуры, Администрация судоходства, Морречсервис в сотрудничестве с USAID/UK aid проектом TAPAS Project/Прозрачность и подотчётность в госуправлении и услугах реализуют реформу сферы дипломирования моряков. Она предусматривает создание нового Реестра документов моряков, цифровизации и автоматизации сервисов для моряков. С запуском обновлённой системы у моряка появится возможность получать услуги в сфере дипломирования через портал Дія.

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