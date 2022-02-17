С 1 марта более 10 миллионам пенсионеров проиндексируют выплаты на 14%

Правительство приняло решение об индексации на 14% с 1 марта пенсионных выплат для более чем 10 миллионов украинцев.

Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль на правительственном заседании 16 февраля.

Он напомнил, что накануне Верховная Рада утвердила правительственный законопроект, ликвидирующий дискриминационную норму, из-за которой бывшие военные, учёные, госслужащие и некоторые другие категории граждан не подпадали под действие положений о ежегодной индексации пенсий.

“Проблема будет решена, и пенсии им будут пересчитывать ежегодно с 1 марта. Это позволит гарантировать устойчивость пенсионного обеспечения, исключить спекуляции на этой теме в будущем. Ведь в законе чётко зафиксирована дата осуществления индексации”, — подчеркнул глава правительства.

По словам Шмыгаля, Кабинет Министров принял решение об индексации на 14% с 1 марта выплат для 8,5 млн человек, получающих страховые пенсии. Также впервые будут проиндексированы выплаты для полумиллиона военных пенсионеров.

«Кроме того, с 1 марта устанавливаем доплату для 1 млн человек, которые не подпадают под индексацию, поскольку пенсии им были назначены в течение последних 3 лет. Также на 14% индексируются дополнительные доплаты украинцам в возрасте 75+. Эту помощь получат около 2,2 миллиона человек”, — отметил премьер.

Он добавил, что пенсионные выплаты некоторым категориям граждан индексируются «на опережение».

”Такой практики ещё никогда не было. По решению правительства уже сейчас будут проиндексированы так называемые социальные пенсии. Хотя такое повышение должно было состояться только в декабре – в связи с повышением прожиточного минимума”, — рассказал Шмыгаль.

Государство выполняет все свои социальные обязательства, и так будет и дальше, заверил премьер.

Как сообщала Одесса News, с 1 января вступили в силу все положения закона «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц».

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