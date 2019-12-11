Кабмин выделит 4 миллиона на ликвидацию последствий пожара в Одессе

Кабинет министров Украины на заседании 11 декабря рассмотрит вопрос о выделении почти 4 млн грн на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса и компенсацию семьям погибших.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Правительство поддержит пострадавших и их семьи. Вместе с тем расследование трагедии, определение ответственных — это вопрос наивысшего приоритета», — комментирует инициативу Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

После одобрения на заседании правительства указанные средства будут направлены Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Одесской облгосадминистрации из резервного фонда Государственного бюджета Украины.

По информации Одесского горсовета, компенсации также выплатит мэрия Одессы: от 20 до 80 тысяч гривен пострадавшим в зависимости от тяжести полученных повреждений и 120 тысяч — семьям погибших.

Как сообщала Одесса News, 4 декабря в 10 час. 12 мин в городе Одессе на третьем этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. По состоянию на сейчас трагедия унесла жизни 12 человек.

Фото: Укринформ