В «окно жизни» одесского роддома подкинули малыша

Новорожденного мальчика оставили в среду утром в «окне жизни» (бэби-бокс) городского роддома №7 по улице Космонавтов в Одессе.

Состояние ребёнка удовлетворительное, рассказала заведующая неонатологическим отделением КНП «Родильный дом №7» ОГС Наталья Шевченко изданию «Град».

«Сегодня утром был принесён мальчик, доношенный, хорошенький, по осмотру, вероятно, первых суток жизни, 3060 вес и 51 см длина. Без признаков заболевания, без пороков развития, как обычно, мы его накормили, завернули в тёплые пелёночки, вызвали социальные службы, вызвали полицию и малыш уехал дальше по маршруту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что малыш прошёл обследование в инфекционной больнице на коронавирус, теперь на диагностике на другие болезни в детской городской больнице №2 на Даче Ковалевского, а потом его направят в дом малютки.

Как сообщала Одесса News, так называемые «бэби-боксы» работают в Одессе с 2012 года и предназначены для матерей, которые оказались в затруднительных жизненных обстоятельствах. Абсолютно анонимно они могут оставить малыша для того, чтобы у ребёнка был шанс выжить. «Окна жизни» устроены достаточно удобно.

Решившая лишиться своего ребёнка женщина открывает это окошечко и кладёт туда ребёнка. Во время открытия звучит сигнал тревоги. Закрывает дверь – сигнал тревоги проходит. Звуки слышит пост медсестры, которая приглашает врача, задействует юридических лиц, оказывает необходимую помощь оставленному младенцу.

Мать ребёнка, по существующим правилам, не будет преследоваться правоохранительными органами.

Кстати. В Одессе установлены городскими властями несколько «Окон жизни»:: в Суворовском районе — в детской городской клинической больнице №3, в Киевском районе — в родильном доме №7, а также в роддомах №1, 4 и 5. В Одесской области «Окно жизни», открыто в Раздельной.

С 2012 года благодаря «Окнам жизни» спасены шесть малышей.

Видео: Град