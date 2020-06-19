Из ливийской тюрьмы сегодня возвращаются 14 украинских моряков

Сегодня, 19 июня, после нескольких лет, проведённых в ливийской тюрьме, в Украину возвращаются 14 украинских моряков, членов экипажа танкера «Рута».

Об этом сообщает благотворительная организация «Фонд помощи морякам «Ассоль».

«Из охваченной вооружённым противостоянием Ливии в Украину возвращаются 14 украинских моряков судна «Рута», жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей, которые три года провели в камерах одной из ливийских темниц… Состояние здоровья украинских моряков после нескольких лет ливийской тюрьмы, и проведённой в прошлом месяце голодовки удовлетворительное. Специальный авиарейс, которым возвращаются члены экипажа «Руты», ожидается в Киеве около 13:00 в пятницу, 19/06/2020», — сообщают в организации.

Отмечается, что всё это время родственники и Фонд помощи морякам осаждали все инстанции, от которых зависела судьба моряков: проводились пикеты у Администрации Президента и посольства Ливии в Украине, обращались к премьер-министру правительства национального согласия, главе президентского совета Государства Ливия.

Также родственники моряков отправляли обращения в украинские министерства и ведомства, озвучивали проблему во время заседаний Верховной рады.

«За эти годы вышли уже более сотни сюжетов на центральных и региональных телеканалах, статей в печатных и интернет СМИ Украины. О судьбах моряков приезжали снимать репортажи журналисты Евросоюза», — сообщили в организации.

Вместе с тем, председатель наблюдательного совета благотворительной организации Светлана Фабрикант подчеркнула, что сегодня помощи от государства ждут сотни украинцев в тюрьмах Турции, Греции и Италии по обвинениям в перевозке нелегальных мигрантов. Ещё четыре украинца экипажа теплохода «Captain Khayyam», задержанные в феврале 2016 года, находятся в Ливии, а в нигерийской тюрьме с 2017 года находятся моряки судна «Tecne».

Как сообщала Одесса News, в апреле 2017 года военно-морские силы Ливии с применением оружия захватили два судна, одно из них — танкер «Рута» — было под украинским флагом. Ливийские власти арестовали экипаж «Руты», 14 украинцев, по обвинению в незаконной перевозке нефти. Танкер принадлежит государству Украина и находится на балансе Одесского порта. С 2005 года судно передали в аренду компании-фрахтовальщику «Manchester Shipping S.A».

Согласно международным морским конвенциям, члены экипажа отвечают лишь за доставку грузов. И не несут ответственности за лицензии и разрешения на транспортировку грузов. За это отвечает собственник груза.

Все указания от судовладельца «Руты» поступали на компьютер капитана по электронной почте. После ареста 27 апреля 2017 года компьютер был изъят ливийцами, и возможности доказать свою невиновность экипажу не дали.

Первоначально моряки содержались в одной из тюрем Триполи, затем их перевели в Таджуру.

Следствие закончилось через 8 месяцев после ареста. У них не было ни суда, ни приговора, только инкриминированные статьи. Все 14 человек экипажа находились в тесной камере, спать приходилось по очереди. Условия содержания и постоянный психологический прессинг отразились на здоровье моряков. Двое заболели гепатитом, у некоторых обострились хронические болезни.

29 апреля Апелляционный суд города Триполи принял решение об изменении меры пресечения для членов экипажа танкера «Рута». Несколько дней назад, после уплаты залога, они были перевезены в город Мисурата.