Венедиктова сказала про Стерненко невпопад, теперь ищет оправдания

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что делала публичные заявления по делу в отношении одесского праворадикала Сергея Стерненко, исходя из информации, которую получала от своих заместителей.

Об этом Венедиктова сообщила вчера, 18 июня, на брифинге, пишет Укринформ.

“Я могу приходить, заслушивать дела, смотреть материалы дела, бесспорно. Но основные посылы, месседжи, и как будет происходить, это — заместители. Они формируют вертикали, представление о резонансных, актуальных, наполненных делах. О деятельности прокуроров различных уровней мне доносят не прокурор, который ведёт дело, а заместитель прокурора. И тот заместитель прокурора, который на то время был куратором этой вертикали, который отвечал за неё (дело Стерненко — ред.), мне сообщил, что в этом деле, исходя из экспертиз, может быть так. У меня нет оснований не доверять своим заместителям, ни бывшим, ни нынешним”, — сказала генпрокурор.

Говоря о словах прокурора Андрея Радионова, который, по данным СМИ, отказался подписывать подозрение Стеренко, Венедиктова сказала, что “я не могу комментировать комментарии прокуроров”.

“У нас прокуроры независимы по закону, и я очень хочу, чтобы они были независимыми де-факто. Поэтому если прокурор Радионов делает такие заявления — это его заявления”, — отметила Венедиктова.

Генпрокурор также уточнила, что направление дела Стерненко ведёт в Офисе генерального прокурора её заместитель Алексей Симоненко.

“Никто ни на кого не влияет. Если есть экспертиза, если следователи СБУ увидели доказательства, прокуроры это как процессуальные руководители, подтвердили и пошли в суд, публичное обвинение уже поддерживают прокуроры», – отметила генпрокурор.

Как сообщала Одесса News, 7 апреля в интервью «Украинской правде» Венедиктова написала, что подозрение Стерненко будет в любом случае, «квалификация идёт или 115-я статья, или 118-я, но и так, и так это подозрение… 115-я — это убийство, 118-я — это убийство с целью самозащиты. Разница — в квалификации, и это сделают следователи и прокуроры».

Ранее Венедиктовой пришлось оправдываться по поводу того, почему она на своей странице в Facebook поздравила украинцев с 9 Мая песней «День Победы», а после критики в комментариях в её адрес, удалила песню и часть текста.