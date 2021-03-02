На прошлой неделе в Одессе родился 171 новорожденный

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появился на свет 171 новорожденный. За неделю население Одессы пополнили две двойни.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что численное преимущество на прошедшей неделе осталось за новорожденными мальчиками, которых появилось на свет 88. Также за неделю увидели свет 83 юные одесситки.

«Лидерство по количеству родившихся детей на минувшей неделе принадлежит городскому роддому №1, где появился на свет 51 малыш», — говорится в сообщении.

В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 197 новорожденных, в том числе три пары близнецов.

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