Рано радуемся: за последние сутки в Украине заболели почти 600 человек

По данным на утро 4 июня в Украине подтверждено 25 411 случаев COVID-19, из них 11 042 выздоровели, 747 умерли (+12 за сутки). За последние сутки лабораторно подтверждено 588 случаев.

Как сообщает на своей странице в Facebook Центр общественного здоровья Минздрава Украины, всего в Украине 392 316 образцов исследовано методом ПЦР и 29533 образцы — методом ИФА.

Отмечается, что, в целом, заболели 1 829 детей и 4 888 медиков. На амбулаторном лечении 17 674 пациентов, из них 1 532 ребёнка и 3 965 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7 737 человек, из них 297 детей и 923 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 297 человек, в том числе один ребёнок и 28 медиков.

Из числа выздоровевших 2 634 медработника и 784 ребёнка. 38 медиков умерли от осложнений COVID-19, — утверждается Центром.

В разрезе регионов общая картина заболевших и выздоровевших выглядит так:

Винницкая обл. — 1077 (677 выздоровели)

Волынская обл. — 986 (294 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 957 (349 выздоровели)

Донецкая обл. — 174 (109 выздоровели)

Житомирская обл. — 833 (474 ​​выздоровели)

Закарпатская обл. — 1257 (524 выздоровели)

Запорожская обл. — 469 (269 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1491 (887 выздоровели)

г. Киев — 3210 (849 выздоровели)

(849 выздоровели) Киевская обл. — 1673 (472 выздоровели)

Кировоградская обл. — 526 (409 выздоровели)

Луганская обл. — 51 (41 выздоровел)

Львовская обл. — 1915 (490 выздоровели)

Николаевская обл. — 295 (182 выздоровели)

Одесская обл. — 933 (290 выздоровели)

Полтавская обл. — 272 (253 выздоровели)

Ровенская обл. — 1905 (1019 выздоровели)

(1019 выздоровели) Сумская обл. — 177 (147 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1220 (958 выздоровели)

Харьковская обл. — 1166 (471 выздоровел)

Херсонская обл. — 179 (161 выздоровел)

Хмельницкая обл. — 497 (276 выздоровели)

Черкасская обл. — 429 (327 выздоровели)

Черновицкая обл. — 3481 (1051 выздоровел)

(1051 выздоровел) Черниговская обл. — 238 (63 выздоровели).

Как сообщала Одесса News, всего в мире, по состоянию на утро 4 июня, насчитывается 6 575 177 заболевших от коронавируса и 388 060 умерших от этой болезни.