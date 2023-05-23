Жизнь продолжается: на прошлой неделе в Одессе родились 134 малыша

За прошедшую неделю в городских роддомах Одессы появились на свет 134 малыша, среди которых две пары близнецов.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что количественное преимущество на прошлой неделе получили новорожденные мальчики, которых появилось на свет 70. Также за неделю увидели свет 64 маленьких одесситки.

«Наибольшее количество родов за неделю приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 39 малышей», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что все городские роддома Одессы в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

Как сообщала Одесса News, в 2022 году за эту же неделю мая в Одессе родились 129 детишек.

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